Tunisie: Volonté de conquérir de nouveaux marchés

La réunion a vu aussi la présence des représentants de 34 compagnies aériennes arabes, membres de l'Union arabe du transport aérien et plus de 250 experts dans l'industrie aéronautique civile dans le monde arabe et international.

Les séances de travail présidées par le Secrétaire général de l'Union arabe du transport aérien, M. Abdelwaheb Teffaha, ont porté sur les principaux thèmes stratégiques ayant un intérêt commun entre les différentes compagnies comme l'industrie aéronautique, les défis technologiques, l'environnement et la sécurité.

S'inspirer des expériences réussies

Ces thèmes intéressent toutes les compagnies arabes que ce soit pour le transport des marchandises ou le transport des passagers. Le but consiste aussi à maîtriser davantage les technologies de pointe en vue d'améliorer les prestations dans un environnement concurrentiel où seules les compagnies performantes ont la possibilité de s'imposer. M. Elyès Mnakbi a souligné, dans son intervention, que Tunisair est fière de participer à cette importante réunion qui constitue une tradition s'étalant sur plusieurs années.

La compagnie nationale a également pris part à des manifestations internationales concernant le transport aérien. L'orateur s'est félicité, par ailleurs, des efforts déployés par l'Union arabe en vue de rapprocher les points de vue et participer à la relance du rythme d'activité des compagnies aériennes arabes qui souffrent de plusieurs difficultés et qui ont besoin de s'inspirer des expériences réussies des grandes compagnies internationales.

En marge des séances de travail, M. Elyès Mnakbi, accompagné du directeur central de communication et des relations extérieures, M. Youssef Kekli, a eu des rencontres avec ses homologues et représentants du secteur de l'aéronautique.

Confiance totale des passagers

Il a été question, lors de ces rencontres, des projets de Tunisair programmés et en cours de réalisation dans le but de développer sa flotte et élargir son réseau. La compagnie nationale est disposée, en outre, à établir un partenariat d'égal à égal avec d'autres partenaires. Un plan de réformes a été déjà engagé à Tunisair qui tient compte des progrès technologiques.

Des acquis ont été accomplis dans des domaines délicats comme la sécurité, ce qui lui a valu une confiance totale des passagers qu'ils soient tunisiens ou étrangers. Le PDG de Tunisair a mis en exergue aussi les résultats positifs en matière de mouvement des passagers et l'augmentation du volume du chiffre d'affaires grâce à sa réussite dans la récupération des marchés traditionnels comme ceux de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et, particulièrement, le marché français.

La compagnie a investi également de nouveaux marchés au Nord de l'Amérique avec, dans une première étape, le Canada qui sera suivi, dans une seconde étape, des Etats-Unis d'Amérique.

L'orateur a indiqué que la compagnie nationale axe ses efforts en vue de conquérir des marchés prometteurs comme ceux de l'Afrique, ce qui va faire de la Tunisie un point de passage vers les différentes destinations, et ce, compte tenu de sa situation géographique qui constitue une vraie passerelle avec les Etats arabes et les pays africains. Il a rappelé la nouvelle ligne aérienne qui va relier Tunis au Soudan ainsi que la ligne Tunis-Cotonou, capitale du Bénin, qui sera inaugurée le 13 décembre courant.