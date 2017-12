Au Burkina, il existe bel et bien des étudiants doués et cultivés, capables de tenir tête à n'importe quel président au cours d'un débat. Le niveau intellectuel de ceux qui ont adressé des questions au président français ne saurait refléter celui de la majorité des étudiants burkinabè.

La jeunesse de l'Union nationale pour le progrès et le changement (UPC) tient le gouvernement et le parti au pouvoir (MPP) pour responsables de ce que nous pouvons qualifier de « débâcle de l'amphi libyen ».

L'amphi était peuplé de maçons, de commerçants et d'autres particuliers militants du MPP envoyés sur place pour applaudir au moindre mot de Macron, rire au moindre geste de lui et relayer des selfies sur facebook. C'est le résultat catastrophique d'une misérable opération de récupération politique.

Les étudiants burkinabè, dans leurs interventions, devaient faire montre d'une maîtrise des questions abordées, et faire ressortir les attentes de la jeunesse burkinabè et celle africaine vis-à-vis de la France.

Le discours du président Macron à l'université Ouaga I Joseph Ki-Zerbo, le temple du savoir, devait déboucher sur des échanges fructueux et constructifs entre le président français et les étudiants burkinabè.

Ce choix a été inspiré par la conscience politique hautement élevée dont la jeunesse burkinabè a fait preuve lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué de septembre 2015.

