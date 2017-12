Madagascar: Airtel se met à l'heure du 4G

La densification du réseau, entreprise depuis 2016, a été effective grâce à la technologie U900 déployée avec Nokia, l'un des principaux équipementiers d'Airtel avec Ericsson. Ce procédé assure la propagation et la pénétration dans des environnements les plus hostiles comme à l'intérieur des immeubles ou au niveau des sous-sols. Les trois millions d'abonnés d'Airtel bénéficient d'une connexion Internet ultra-rapide.

« Le plus de la technologie 4G repose sur la vitesse de transfert des données qui en fait un outil incontournable d'optimisation de temps et de productivité », a déclaré Maixent Bekangba, directeur général d'Airtel Madagascar, au cours de cette cérémonie.

« Le réseau 4G d'Airtel est disponible et opérationnel à Madagascar depuis des semaines. Le réseau actuel est constitué de cinquante sites et s'étendra à cent cinquante sites au premier trimestre 2018, sur toute l'étendue du territoire, y compris dans les zones rurales », indique l'opérateur mobile dans un communiqué.

