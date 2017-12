Congo-Kinshasa: Commémoration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA 2017 dans le pays

communiqué de presse

En RDC, la MONUSCO a mis l'accent sur la prévention du VIH lors de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA 2017.

Placée sous le thème; Le Droite à la Santé, cette journée a été une occasion pour la hiérarchie de la MONUSCO, à travers la voie de M. David Gressly, Représentant spécial adjoint de Secrétaire Général des Nations Unies en RDC, de rencontre la presse locale et international le vendredi 1er décembre, 2017 à Goma, capital de la province de Nord-Kivu.

Lors de cette rencontre, M. Gressly a exhorté tout le personnel de la MONUSCO et la population entier, à plus de responsabilité afin de limiter les ravages causés par cette épidémie au sien de la MONUSCO ainsi que dans la communautaire locale. Il a noté que, en plus de la sensibilisation faite par la Section VIH/SIDA de la MONUSCO, la presse devrait faire plus pour mieux sensibiliser la population en générale. M. David Gressly à estimer que la lutte contre le VIH et le SIDA est le cœur des défis que la MONUSCO et le peuple congolaise devrait relever ensemble.

Parlant en Française et en Swahili, M. Gressly est allé plus loin en plaidant pour la solidarité face au VIH et au SIDA. Il a continue en disant que la solidarité qui unit la presse et la MONUSCO, devrait également continuer à s'exercer dans le domaine du lutte contre cet épidémie qui menace la paix mondiale. Il a demandé aux hommes et aux femmes de la presse de prendre les mesures nécessaires pour donner la bonne information au publique afin de barrer la voie au VIH et au SIDA en RDC.

Le Représentant spéciale adjoint du Secrétaire Générale des Nations Unies a donc invité les personnels du système des nations unies ainsi que la communautaire locale à s'approprier les règles de prévention connues et mise à leur disposition à travers les messages de communication et d'informations que la MONUSCO continue à élaborer sur le VIH et le SIDA.

Il faute noté qu'il existe au sien de la MONUSCO une Section de VIH/SIDA, qui sensibilise également la population locale, en collaboration avec Programme National Multisectoriel de Lutte contre le SIDA (PNMLS), Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS), Service d'Éducation Civique patriotique et d'Action Social (SECAS), la Société Civile, et les ONG. Afin d'assurer la protection des civils conformément au mandat actuel de la MONUSCO, la Section VIH/SIDA accompagne aussi le gouvernement dans la lutte contre le VIH à travers les actions comme la formation et le recyclage des pairs éducateurs dans le secteur publique et privée, encourage le dépistage volontaire et gratuit, la sensibilisation dans la communautaire locale, et la construction des centres de santé de proximité pour assurer une communautaire sans SIDA en RDC.