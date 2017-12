Maroc: Mission de prospection fructueuse d'opérateurs économiques marocains en terre gabonaise

Une délégation d'opérateurs économiques marocains, composée en majorité de jeunes promoteurs, s'est dite, au terme de sa mission de prospection de plusieurs jours entamée mercredi dernier au Gabon, satisfaite de sa première prise de contact avec les différents acteurs gabonais.

La délégation conduite par le consul honoraire de la République gabonaise à Casablanca, Mohamed Filali El Mednaoui a ainsi pu découvrir les potentialités et les besoins du marché gabonais en multipliant les rencontres avec les acteurs politiques et économiques du Gabon et les visites de terrain à plusieurs infrastructures économiques du pays.

Dans une déclaration à la MAP, Khalid Bounouis, acteur dans le domaine du tourisme et de l'immobilier et membre de la délégation, a souligné que cette première visite a été l'occasion de nouer les premiers contacts avec les acteurs politiques et économiques gabonais, se disant satisfait du niveau de l'échange avec les multiples acteurs qui ont fait part de leur disposition de faciliter l'implantation des jeunes opérateurs marocains désirant s'installer au Gabon.

Dans la même veine, Mohamed Abdeddine, jeune ingénieur et entrepreneur dans le domaine d'automatisme a relevé que cette première mission avait pour objectif de prendre contact avec les différents intervenants gabonais, relevant que "cette visite va nous permettre de peaufiner nos offres d'investissement pour qu'elles soient mieux adaptées aux besoins et demandes du marché gabonais".

Tout au long de leur visite, les membres de la délégation ont eu des rencontres avec les ministres de la promotion des investissements et de l'agriculture et la présidente de la cour constitutionnelle et des responsables d'autres départements ministériels tels l'enseignement et les sports.

La délégation, composée d'opérateurs économiques dans différents secteurs a échangé aussi avec des administrateurs d'infrastructures économiques telles la zone économique à régime privilégié de Nkok et le port d'Owendo situés tous les deux à une vingtaine de kilomètres de Libreville et a eu des rencontres avec des dirigeants d'entreprises gabonaises.

Cette mission constitue une déclinaison des résultats du Forum Maroc-Gabon, tenu en septembre dernier dans les locaux de l'ambassade du Gabon à Rabat, en collaboration avec les ministères marocains de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie numérique et des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et les ministères gabonais des Affaires étrangères et de la Promotion des investissements privés.