Maroc: Démantèlement d'un réseau criminel à Fès

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée par la Brigade nationale de police judiciaire (BNPJ) sur instruction du parquet compétent en vue de dévoiler l'ensemble des activités et extensions de ce réseau criminel, conclut le communiqué.

Les opérations d'inspection des voitures saisies ont abouti à la saisie plusieurs documents d'immatriculation, d'identification et de permis de conduire falsifiés aux noms des suspects, ainsi que des barres de fer, des clés, des cartes et des chèques bancaires, des sommes d'argent et des téléphones portables, fait savoir la même source.

Les perquisitions effectuées par les services de sûreté dans les domiciles des mis en cause se sont soldées par la saisie de trois voitures, dont une de type 4x4 faisant l'objet d'une déclaration de vol avec violence datant du 11 novembre courant à Salé, et une autre faisant objet d'un avis de recherche international lancé en Espagne, précise la DGSN, ajoutant que les expertises techniques se poursuivent pour déterminer la provenance du quatrième véhicule.

Le principal suspect a été appréhendé en flagrant délit en compagnie de l'un de ses complices et en possession d'une voiture faisant objet d'un avis de recherche international pour vol émis par les autorités sécuritaires espagnoles, relève la même source, ajoutant que deux autres complices ont été interpellés à Fès et à Salé.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST), a démantelé, jeudi, un réseau criminel spécialisé dans le vol avec violence et le trafic international de voitures volées, arrêtant quatre de ses membres présumés à Fès et à Salé.

