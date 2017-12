Tunisie: «Je ne suis pas ici pour de l'argent»

Fin de suspense au Club Africain. «La finale» Bertrand Marchand-Montacer Louhichi a été remportée par le technicien français qui entamera son exercice le lendemain du match contre le CS Sfaxien.

Le CA a annoncé hier la désignation du Français Bertrand Marchand à la tête de la barre technique en remplacement de l'Italien Marco Simone. Marchand a signé un contrat de six mois, allant donc jusqu'à la fin de la saison. L'ancien pivot du Stade Rennais est en fait une vieille connaissance du public tunisien pour avoir conduit tour à tour le CA (2005-2007), l'Etoile Sportive du Sahel (2007-2008) et l'équipe de Tunisie (juin-décembre 2010) avec laquelle il ne connut que des déboires (deux défaites et un nul aux éliminatoires de la CAN-2012).

C'est surtout à Sousse qu'il rencontra le succès. En effet, il apporta à l'ESS le titre de Ligue des champions d'Afrique 2007, le premier de l'histoire du football tunisien. Avant de terminer 4e le Mondial des clubs, au Japon. Ces performances lui valurent le Prix de l'Unecatef (Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français) récompensant le meilleur technicien français en 2007.

A 64 ans, Marchand va négocier une nouvelle phase de sa carrière. «Au classico de demain contre le Club Sfaxien, Kamel Kolsi conduira l'effectif, assure-t-il dans un entretien accordé au site officiel du CA. Je ne commencerai le travail que jeudi ou vendredi. Le staff en place va rester. Je connais parfaitement Kolsi qui était directeur des jeunes lors de mon premier passage par le Parc A. Je vais d'ailleurs m'appuyer sur lui d'ici la fin de l'année.

Il a fait du bon travail comme l'a démontré le derby tunisois que j'ai suivi au stade. Il a brillamment su composer avec les moyens de bord. Il a manqué au CA tout juste de la profondeur, soit un avant-centre de métier dont le club ne dispose pas actuellement puisque Sabeur Khelifa est plutôt un attaquant de couloir.

Du jeu et du potentiel pour marquer des buts, voilà ce qui a fait défaut. Dimanche dernier, le CA a mieux joué que l'EST. Malheureusement, il y a eu les arbitres qui ont droit, eux aussi, à faire des fautes, car il était clair qu'il n' y avait pas penalty contre Opoku».

«Les joueurs doivent avoir la même passion que les supporters»

Quoique son bail n'est que de six mois, Marchand se projette vers l'horizon 2020. Il veut lancer les jeunes du club dans le grand bain. «Derrière moi, il y a une équipe qui veut faire renaître le Club Africain de ses cendres afin que l'année de son centenaire, en 2020, il soit l'un des tout meilleurs d'Afrique comme il l'avait été par le passé, martèle-t-il. Pour y parvenir, je demande aux joueurs d'avoir la même passion que les supporters.

A les voir dans le derby, eh bien je dois avouer qu'ils n'en manquent guère. A vrai dire, je ne suis pas ici pour l'argent, mais plutôt par amour du CA. C'est un club qui me tient à cœur. Quand je sais qu'il va mal, je ne peux pas ne pas venir à son chevet. J'ai envie d'aider le club à redevenir l'un des meilleurs d'Afrique. Il s'agit de le remettre dans un bon équilibre sportif, peut-être bien que celui financier suivra.»

Le technicien français pointe du doigt ce qu'il appelle «le laisser-aller et le manque de confiance pour lancer les jeunes et leur donner l'envie de jouer pour le CA. J'ai pu suivre le week-end dernier les équipes des jeunes (Elites et juniors). J'ai pu m'apercevoir des difficultés pour encadrer tous les jeunes. N'oubliez pas que le club est un tout: il va de la préformation à l'équipe pro.»

«El Ifa doit faire l'effort»

Traitant de l'effectif avec lequel il va travailler, Marchand déplore une certaine politique de recrutement au prix fort. «Depuis quatre ou cinq ans, on a pris des joueurs qui sont payés cher, mais qui ne sont pas toujours bons, constate-t-il. Dans l'avenir, on doit cibler les recrutements, notamment au poste d'avant-centre. J'ai eu par le passé Khelifa en équipe nationale. C'est un attaquant de couloir gauche. Wissem Yahia a été un des premiers jeunes que j'ai lancés dans le grand bain.

Bilel El Ifa était alors en sélection cadets qui a disputé la coupe du monde en Corée du Sud. Il doit faire l'effort pour revenir. Il nous faut recruter deux ou trois joueurs pour créer la concurrence à certains postes. Dans le derby, j'ai vu Mootez Zemzemi et Ahmed Khelil, des jeunes qui promettent.

Bref, le potentiel est suffisamment intéressant», conclut celui qui a pour tâche de tirer le club de Bab Jedid des profondeurs du classement, puisqu'il pointe aujourd'hui à la 11e place avec 10 points, soit à 15 longueurs du leader. Un véritable gouffre.