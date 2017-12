Togo: Dr Jimongou Sambiani - "C'est vous qui parlez de clash entre l'UFC et le RPT/UNIR..."

Enfin pour ce qui est de voir des militants de l'UFC dans la rue aux côtés des autres formations politiques de l'opposition, ou de la démission de Me Homawo de la CENI, des ministres, des préfets UFC et autres membres nommés à la suite de cet accord RPT/UNIR-UFC, le Secrétaire nation du Détia a laissé entendre que ces questions sont toujours " à l'étude au niveau du bureau national de l'UFC".

Pour ce député UFC, "nous sommes avec UNIR, partenaires et adversaire en cas de conquête du pouvoir. C'est vous qui parlez de clash. Nous disons au partenaire que vous avez refusé de respecter l'accord, de faire les réformes. Et maintenant le peuple est dans la rue", il faut répondre à ses revendications.

Selon les explications de ce dernier, la sortie de Gilchrist Olympio, une semaine plus tôt, pour marquer sa déception vis-à-vis de l'Accord RPT/UNIR-UFC, demander à Faure Gnassingbé de céder aux aspirations de la rue en opérant un retour à la Constitution de 1992, et de ne pas se présenter à la présidentielle de 2020, "n'est pas pour faire le bilan de l'accord mais c'est pour se prononcer sur la crise actuelle". Et de poursuivre, "c'est vous qui interprétez que c'est la fin de l'accord".

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.