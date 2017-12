Afrique: Lutte contre le SIDA - Si seulement le financement pouvait être... viral

Si donc le nerf de la guerre contre le virus devait faire défaut, ce serait, à n'en pas douter, peine perdue pour tous ces efforts colossaux déjà consentis et le début de jours sombres pour tous ces malades et porteurs sains, à l'image de cette jeune burkinabè de 20 ans dont les propos ont ému l'assistance à la cérémonie d'ouverture de la conférence.

Et que dire de la baisse continue des financements, à l'image des coupes claires envisagées par Donald Trump alors que les USA demeurent le plus gros contributeur à la lutte contre le mal avec 2/3 des efforts gouvernementaux ?

Or, « ce n'est pas le moment de baisser la garde », pour reprendre le titre de notre édito du 24 juillet 2017 en rapport avec le congrès international sur le Sida tenu à Paris. Surtout pas en Afrique, continent sur lequel on compte 26 des 36 millions de personnes vivant avec le VIH, selon le rapport 2017 de l'ONUSIDA.

Certes la recherche a permis depuis de longues années de mettre au point des antirétroviraux qui ont favorisé le ralentissement de la progression du virus dans l'organisme à défaut de l'éradiquer totalement et permettant aux personnes vivant avec le VIH de vivre normalement et d'avoir une espérance de vie quasi égale aux moyennes nationales.

En Afrique occidentale, par exemple, les statistiques poussent à l'optimisme quand on sait que les nouvelles infections ont diminué de 9% et les décès de 21%.

Un but noble mais surtout ambitieux, car il ne faudrait pas perdre de vue que 2030, c'est déjà demain. Et quand bien même la lutte contre le VIH aurait enregistré des victoires successives durant ces trois décennies, la guerre est loin d'être gagnée.

« L'Afrique : une approche différente vers la fin du Sida. ». Tel est le thème de la 19e Conférence internationale sur le Sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique (ICASA) ouverte hier à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, pays le plus touché d'Afrique occidentale avec un taux de prévalence de près de 4%.

