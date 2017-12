Congo-Brazzaville: Départ de Nestlé - Plus de cent quarante emplois supprimés

Le projet, cofinancé par l'Union européenne, sera mis en œuvre dans six localités du pays… Plus »

L'essentiel de ses produits arrivait à Kinshasa et au reste du pays par importation. Le groupe achemine ainsi régulièrement les produits Nido, Nescafé, Nesquik, Nan et Guigoz. Malgré tout, ses services se sont étendus à la prospection du marché congolais, en remontant le fleuve Congo. Cette fois, c'est l'aventure qui arrive à son terme. La distribution des produits Nestlé devra donc se poursuivre à travers des tiers.

L'on comprend que le départ de Nestlé va paralyser toute la machine, touchant par la même occasion toute l'étendue du territoire national. Cependant, le Groupe suisse promet des mesures compensatoires plus favorables que prévu par la législation du travail au plan local. Officiellement, l'on parle de cent vingt salariés concernés par cette double décision de fermer l'usine et le siège social.

