Congo-Brazzaville: Défilé de mode - Première édition de Youslay Fashion night le 22 décembre

La soirée qu'organisera Karlyse Kady aura lieu à Brazzaville pour donner l'occasion aux stylistes et mannequins congolais de montrer la splendeur de leur créativité et de leurs talents.

Le potentiel culturel congolais, on n'en dira jamais assez, se manifeste sous plusieurs expressions artistiques, chacune d'elles exprimée avec autant de talents par écrit ou sur scène. La mode, devenue un tremplin pour de jeunes couturiers et stylistes nationaux, est l'une de ces expressions artistiques qui combine à la fois style, design et beauté. Et de leurs côtés, les mannequins, en dépit de leur talent, cherchent un espace pour l'éclosion de leur art.

La soirée de mode du 22 décembre a pour objectifs de créer un espace d'expression et d'échange des couturiers et stylistes congolais avec ceux venus d'ailleurs et promouvoir la création artistique autour du tissu africain. Les spectateurs suivront un défilé de mode, une exposition du tissu africain, une exposition des œuvres picturales (tableaux des peintres) congolaises sur le thème de la mode africaine en général et congolaise en particulier, afin de créer un pont entre ces expressions artistiques.

La particularité de cette soirée se situe à plusieurs niveaux. D'emblée, le casting des acteurs (couturiers et mannequins) fait sur une cible essentiellement jeune, afin d'assurer le relais entre la génération actuelle et les jeunes qui ont autant de talents que leurs aînés.

Quant aux retombées, Karlyse Kady pense que Youslay fashion night permettra de promouvoir la création artistique de la mode africaine et congolaise ; favorisera le brassage culturel entre les stylistes congolais et ceux venus d'ailleurs. Enfin, au moment où le pays parle de la diversification économique, la mode est, entre autres, le domaine de la culture qui peut apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale, et créer de l'emploi aux jeunes. Elle est un facteur de paix et de cohésion sociale tant prônée par le président de la République.

Aussi, Karlyse Kady a remercié le ministère de la Culture et des arts pour son accompagnement dans la réussite de ce projet. Il en est de même pour les partenaires qui ont cru en elle pour cette première édition, tout en espérant que d'autres les rejoindront d'ici au 22 décembre.

« J'invite le public congolais et les étrangers de passage au Congo-Brazzaville à venir nombreux, le 22 décembre. Vous pouvez nous joindre aux contacts suivants : 044340909/065626007 », a lancé Karlyse Kady.