Congo-Brazzaville: Volleyball - Simplice Euloge Lébi à l'honneur du 10e tournoi des vétérans

La compétition qui se disputera le 9 décembre, au gymnase Henri-Elendé à Brazzaville, est dédiée au deuxième vice-président de la fédération et ancien dirigeant de la Ligue de la ville capitale.

La 10e édition des vétérans mettra aux prises plusieurs équipes dont Ebeba, Inter Ewawa, Kinda Odzoho, Inter Ewawa de Pointe-Noire, les Vieilles gloires du Gabon et celles de la République démocratique du Congo ainsi que les Vieilles gloires de Dolisie. La Coopération française et la Coopération russe sont également associées à ce rendez-vous sportif, organisé chaque année en fin de saison par la Fédération congolaise de volleyball (Fécovo).

Ce tournoi qui compte parmi les activités phares de cette fédération vise le regroupement des anciens joueurs internationaux ou non autour de jeunes volleyeurs, aux fins de pérenniser en eux l'amour et l'engouement de la pratique de la discipline.

« La culture de l'amitié, la solidarité agissante, le développement et la promotion du volleyball restent l'objectif essentiel de ce tournoi dont l'image de marque et le succès ont traversé les frontières nationales. C'est une activité de loisirs qu'on se partage le plus souvent avec nos amis « Ewawa » (vieilles gloires) de volleyball d'Afrique centrale», expliquent les organisateurs. Le choix porté sur Simplice Euloge Lébi témoigne de son attachement, son dévouement et sa sensibilité à développer et promouvoir le volleyball congolais par sa présence assidue et sa contribution aux activités de la Fécovo.

Qui est Simplice Euloge Lébi ?

Né le 23 avril 1964 à Brazzaville, Simplice Euloge Lébi fut un sportif talentueux qui a marqué sa génération par sa défense impeccable et la maîtrise des fondamentaux. A la fin de sa carrière de joueur, il n'a jamais abandonné le sport malgré ses multiples responsabilités. Il a choisi, selon les témoignages, de mener une vie associative vivace et d'en être un dirigeant émérite.

Ancien capitaine de l'équipe d'Inter volleyball de Brazzaville, il avait respectivement assumé les fonctions de président de la Ligue de Brazzaville, président de l'Association Olympafrica de Talangaï. Il est actuellement président de la section volleyball d'Interclub. Fondateur et promoteur du volley club Kinda Odzoho, Euloge Lébi est le deuxième vice-président de la Fécovo chargé du developpement de volleyball.

Simplice Euloge Lébi a été chef de la délégation congolaise des Lions sports du Congo au championnat international du sport militaire, en Roumanie en 2002, et également chef de la délégation des Diables rouges volleyball aux 11es Jeux africains de Brazzaville 2015. Sur le plan professionnel, cet officier supérieur (commissaire-colonel) a occupé plusieurs fonctions administratives au niveau des Forces armées congolaises (de 1986 à 2015).

Depuis janvier 2016, il est le directeur des ressources humaines au ministère de la Défense nationale. Plusieurs fois, il a été décoré : croix de la valeur militaire, chevalier dans l'ordre national de la paix, commandeur dans l'ordre de mérite congolais et Grand officier. « Son meilleur souvenir reste son premier voyage par train avec l'équipe d'Interclub à Pointe-Noire au championnat national de 1978 », se rappelle-t-il.

Parmi les jeunes joueurs de sa génération qu'il a eus pour coéquipier à l'Inter club, on peut citer : Mbaou « Ditchobo », Fidèle Gandou, Pierre Mpouo, Jean Claude Mopita, Benedicte Okiémou, Geoffroy Dinga, Nicaise Mampidi et Harvey Lokoka comme adversaires : Moïse Diata, Pascal Akouala Goelot, Lezin Nkodia, Hubert Packa, Valère Mady Goma, Fidèle Ndéké, Onde Selva « Taba Mobali » et Dzoa Yoka.