Burkina Faso: Décès de la mère de Norbert Zongo - L'adieu à Augustine Zongo

Au plan régional, tous les corps constitués ont fait front autour du gouverneur en assistant à la veillée de prières la nuit, puis le cérémonial d'enterrement. Décédée à l'âge de 96 ans, Augustine Zongo née Nana, laisse derrière elle, quatre enfants dont un garçon et trois filles. De sa descendance, on compte dix-huit petits- enfants, vingt-trois arrières petits-enfants et un arrière-arrière petit enfant.

On peut citer, entre autres, le haut représentant du chef de l'Etat, Chériff Sy, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Bénéwendé Sankara, du ministre de la Communication, représenté par son directeur de cabinet à la tête d'une délégation, du président du MBDHP, des membres d'associations de journalistes, etc.

L'enterrement intervenu autour de 11h a été précédé d'une veillée de prières dans la nuit du 3 au 4 décembre 2017 et de l'absoute dite en l'église Saint Joseph Moukassa de Koudougou, dans la matinée du 4 décembre 2017. Croyante pratiquante, l'église a reconnu en elle, une femme pieuse au service de l'Eglise et par conséquent, l'a recommandée aux bons soins du Dieu céleste pour le repos de son âme. C'est un grand monde venu d'horizons divers qui a accompagné la vieille Augustine Zongo à sa dernière demeure.

