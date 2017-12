Burkina Faso: Huguette Tiégna, députée française - "C'est le temps de faire de l'histoire franco-africaine, une force"

interview

Elue députée de la 2e circonscription du Lot en France, la franco-burkinabè Huguette Tiégna, est une des figures marquantes de la société civile à l'Assemblée nationale française.

Membre de la commission Affaires économiques à l'hémicycle, l'ingénieure de conception de moteurs éoliens a été de la première visite officielle en Afrique du président Emmanuel Macron. Immigration, relations franco-africaines, démographie, et même sur des sujets intéressant la vie politique au Burkina Faso, la députée s'est confiée à Sidwaya entre deux rendez-vous d'une visite surbookée à Ouagadougou.

Après quelques mois au Palais Bourbon, quelle appréciation faites-vous du travail législatif d'un point de vue de ce qu'on appelle « la diversité » et de la société civile d'où vous êtes issue ?

La victoire d'Emmanuel Macron en mai dernier, puis celle du mouvement la République en Marche qu'il a fondé, et que nous avons porté aux législatives en juin dernier, tout cela est une révolution inédite. Pour la première fois, en France, la parité a été respectée, entre les hommes et les femmes, entre des personnes issues de la société civile et du monde politique. Nous pouvons nous en réjouir, car 6 mois plus tard, les effets positifs sont là. Beaucoup de détracteurs voyaient dans l'arrivée massive des personnes issues de la société civile, la marque d'une incompétence générale, ou d'un amateurisme. Il n'en est rien. Au contraire, chacun apporte ses compétences et son expertise. Les débats n'en sont que plus passionnants, car sans doute plus complets, et les lois qui en résultent plus adaptées.

Une des ambitions du président Emmanuel Macron est la promotion de la société civile. Avez-vous l'impression en ce début de quinquennat que cet engagement continue d'être une priorité au sommet de l'Etat ?

L'ouverture du champ politique à la société civile n'est pas une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. C'est une feuille de route, et c'est aujourd'hui une réalité. Les faits objectifs sont là : une grande partie de l'Assemblée nationale est désormais composée de personnes qui, jusqu'ici, ne disposaient pas des critères « légitimes », aux yeux du vieux système politique, pour participer au processus législatif et donc décisionnel. C'est désormais terminé, car c'était une volonté des Français, les résultats des élections en attestent. Il s'agit toutefois d'une priorité chevillée au corps de la République en Marche, car cela fait désormais partie de son ADN. Pour preuve : lors du dernier remaniement, le 24 novembre dernier, Madame Delphine Gény-Stéphane, ancienne ingénieure en chef du corps des ingénieurs des Ponts, des Eaux et des forêts, a été nommée secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'Economie. La France, en la matière, change de paradigme, et considère que la société civile, c'est en définitive « l'expertise de l'expérience ». Nous ne pourrons sans doute plus faire autrement. Je l'espère.

Vous êtes diplômée en génie électrique avec, à votre actif, de nombreuses inventions et coinvention dans la recherche-développement . Comment s'est opérée cette « digression » de la science à la politique où vous avez mis les pieds pour la première fois en 2016 ?

A mon sens, il ne s'agit pas d'une digression. Les scientifiques, les ingénieurs, ont toute leur place dans le champ politique : créer, réfléchir, penser et étudier toutes les conséquences éventuelles et les dimensions d'un objet, sont des qualités que l'on doit avoir aussi en politique. De par mes études, puis par mon métier, en l'occurrence dans l'ingénierie et la conception de moteurs éoliens, dans le domaine de l'Energie et notamment les énergies renouvelables, j'apporte une expertise, une expérience, que certains n'auraient pas. En réalité, il ne s'agit pas d'une digression, mais plutôt d'une continuité, même si cela ne m'empêche pas d'être toujours curieuse et intéressée par les sujets que je maîtrise moins.

D'aucuns disent que vous avez été séduite par le charisme de Macron... .

Sans doute, par les idées beaucoup plus. Le programme du candidat Emmanuel Macron, aujourd'hui président que nous avons coconstruit et que nous nous appliquons à mettre en œuvre, est responsable, ambitieux et moderne à la fois. Je souscris pleinement à sa volonté de remettre la France sur pied, mais aussi de lui redonner du poids sur la scène internationale, de faire de ce pays un modèle du genre en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (récemment érigée comme « grande cause nationale »), d'éducation, de santé ou encore de transition écologique et solidaire.

En tant qu'élue issue de la diversité, que vous inspire la situation des migrants qui ont pris d'assaut la Méditerranée, dans des conditions indescriptibles, espérant gagner l'eldorado européen ?

La France, plus généralement l'Europe, mais aussi les pays africains ne peuvent plus et ne doivent plus fermer les yeux sur ces millions d'hommes et de femmes qui, chaque jour, traversent à leurs risques et périls la Méditerranée pour sauver parfois tout ce qui reste : leur vie. Tout en faisant ce constat, nous en avons fait un autre : beaucoup de ces individus souffrent parfois plus en Europe que dans leur propre pays. Nos centres d'accueil sont saturés et nous ne pouvons assurer une situation convenable pour tous. Aussi, tout en prenant en considération ce phénomène tragique, le président de la République a annoncé, devant les préfets en septembre dernier, une refondation totale de notre politique d'accueil. Plusieurs dispositions seront mises en place pour permettre d'améliorer les retours vers les pays d'origine, comme le font nos voisins, en particulier l'Allemagne. Il faut désormais que le modèle français se rapproche du modèle allemand, nous avons des défis communs.

Avec la construction de centres de rétention de candidats à l'immigration sur le sol africain, l'Europe semble vouloir résoudre le problème en reculant ses frontières à l'intérieur du continent. Est-ce une bonne approche de votre point de vue ?

L'immigration est un problème partagé, entre les pays européens et africains. Il faut que nous trouvions une solution ensemble. C'est d'ailleurs aussi, le sens du déplacement du président de la République au Burkina Faso : repenser, et renouveler notre partenariat, c'est réfléchir ensemble, à des solutions communes.

Le développement du continent sera une question insoluble tant que la croissance démographique restera à des niveaux aussi élevés. C'est la vision exprimée par Emmanuel Macron. Partagez-vous cette façon de voir ?

Le continent africain est sans doute la partie de la planète la plus prometteuse. L'Afrique est en mouvement, l'Afrique va de l'avant. Partout, les pays africains semblent saisir la chance de la mondialisation. Il reste bien sûr, beaucoup à faire, mais la volonté, l'énergie, la jeunesse et la créativité africaine sont des atouts majeurs. Cela étant dit, la croissance démographique de l'Afrique, qui est aujourd'hui une force, pourra, demain, s'avérer une contrainte. D'après plusieurs rapports, en 2060, le continent africain comptera environ 2,8 milliards d'individus sur une population mondiale totale de 10 milliards de personnes, soit plus d'individus en Afrique que dans l'ensemble des pays du G20. Cette tendance, est-elle une chance pour l'Afrique ou un risque ? On peut se poser la question. D'un côté, certains chercheurs estiment que l'Afrique pourrait bénéficier de ce que l'on appelle un « dividende démographique », autrement dit, une brusque accélération de sa croissance économique, évènement qui se produit lorsque le nombre d'actifs est nettement supérieur à celui des enfants et des personnes âgées. De l'autre, cette tendance peut aggraver les inégalités, la pauvreté, la famine et la pollution sur ce continent. En réalité, pour que l'impact de la transition démographique soit durable et soutenable, il faut qu'elle soit accompagnée de quatre autres transformations : économique, technologique, politique et écologique.

Le Burkina Faso, votre pays d'origine, a pris une sérieuse option en faveur des énergies renouvelables, espérant résoudre la sempiternelle question du déficit énergétique. Le pays pourrait-il bénéficier de votre expertise de concepteur de moteurs électriques innovants ?

Les énergies renouvelables n'appartiennent pas à un pays, à un parti, à un laboratoire ou une entreprise. Les énergies renouvelables appartiennent à tous, car il s'agit là d'un défi pour tous. Le monde dans lequel nous vivons, est une planète aux énergies finies. Il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Aussi, et c'était le sens de la Cop 21 qui s'est tenue en France : nous avons tous, collectivement, individuellement, notre rôle à jouer pour engager la transition écologique, et permettre aux générations futures de vivre dans un monde durable et respirable. Vous l'aurez sans doute compris : ici ou là, en France ou au Burkina, voire ailleurs, je suis au service du plus grand défi que nous ayons à relever ensemble. J'aiderai partout où je le pourrai.

Le Burkina s'est engagé dans un grand Plan de développement économique et social (PNDES) avec une option pour les partenariats-publics-privés (PPP). Comment l'innovateur de métier que vous êtes, appréciez cela ?

Je me réjouis. D'une part, et c'est le plus important, de voir que le Burkina Faso comme d'autres pays d'Afrique, a changé de paradigme et s'engage dans de grands plans de développement à son initiative, et à son initiative seule. D'autre part, les PPP sont des contrats par lesquels l'autorité publique confie à un ou plusieurs entreprises privées le financement, la construction, et la gestion d'un ouvrage de service public. Ce type de contrat présente l'immense avantage d'alléger les finances publiques, d'engager de grands travaux et d'initier le développement du pays, que seule, l'autorité publique, n'aurait pas pu supporter financièrement. Ces contrats sont modernes et vont dans le bon sens. Mais ils doivent cependant être signés avec toujours la plus grande des vigilances car ils constituent aussi des risques.

Après un aller-retour au Mali, juste après son élection, c'est le Burkina Faso qui accueille la première visite officielle du Président Macron en Afrique de l'Ouest. Quels sont les enjeux de ce déplacement ?

L'enjeu de ce déplacement est unique et capital à la fois. Il vise à redéfinir les relations entre la France et les pays africains. L'histoire qui lie la France et nos pays amis africains, a pu, de par le passé, être cruelle, rebelle, et belle à la fois. Cette histoire, nous ne l'oublions pas. Nous ne l'oublierons jamais. Toutefois, il est venu le temps de faire de cette histoire, une force et non plus une crispation. L'Afrique est en mouvement, l'Afrique va de l'avant. L'Afrique, ce n'est pas l'Afrique des crises, des guerres, du terrorisme, des changements climatiques. C'est l'Afrique de la jeunesse, de la diversité, de la nature, de la croissance. En réalité, l'Afrique n'attend pas la France et profite pleinement d'années d'efforts, de structuration, et aussi de la mondialisation. Tant mieux, réjouissons-nous- en tous. Mais dès lors, la seule question qui vaille, c'est comment comptons- nous coopérer dans un partenariat renouvelé, apaisé, basé sur un principe d'égalité inconditionnel ? C'est tout l'enjeu de ce déplacement important qui vise à jeter les bases de cette relation nouvelle. Je reste persuadée, comme le président de la République, que l'avenir de l'Afrique sera celui de la France.