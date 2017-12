Burkina Faso: Groupe d'amitié Burkina-Maroc - 48 heures pour renforcer les liens de coopération

Le groupe d'amitié parlementaire Burkina-Maroc a organisé une conférence-débats à Ouagadougou, le jeudi 30 novembre 2017. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, la politique africaine du royaume chérifien et sa place dans les échanges commerciaux sur le continent noir.

Des députés burkinabè et marocains ont mis en place un groupe d'amitié qui est en plein dans le déroulement de son programme d'activités. En témoignent les 48h qu'il a organisées à Ouagadougou le jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2017. A cette occasion, trois communications ont été livrées le 1er jour consacré à une conférence-débat. La première sur les relations entre le Maroc et le Burkina Faso a été assurée par l'ambassadeur du royaume du Maroc au Burkina Faso, Farhat Bouazza. Celui-ci a d'emblée indiqué qu'il n'y avait pas meilleure période que le mois de novembre pour la tenue de cette rencontre, où le Maroc célèbre quatre évènements historiques de son histoire.

Il s'agit, a-t-il précisé, de la Marche verte, du retour d'exil du roi Mohamed V, du 62e anniversaire de l'accession du royaume à l'indépendance, de la fête de la Renaissance, commémorés respectivement les 6, 16, 17 et 18 novembre. Il a profité de l'occasion pour faire un rappel des points saillants des réalisations politiques, économiques et socioculturelles du roi Mohamed VI qui ont impacté positivement la politique extérieure du pays, avec à la clé, un meilleur positionnement à l'échelle internationale. Evoquant les relations bilatérales entre le Maroc et le Burkina Faso, il a souligné qu'elles sont exemplaires à tous les niveaux. Ce qui a été marqué, a-t-il dit, par des visites réciproques au plus haut sommet des deux Etats.

Par ailleurs, le diplomate a réitéré la disponibilité du royaume à soutenir le Burkina pour une réussite de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES). Il est allé plus loin en annonçant que les deux gouvernements ont décidé de supprimer les formalités de visa entre eux. Une décision qui, à ses dires, sera bientôt entérinée par un accord. La 2e communication a porté sur l'importance du Maroc dans les échanges commerciaux en Afrique. Elle a été développée par le président de l'Association des amis du Maroc pour l'intégration, Nicolas Zémané. Le président de l'association des amis du roi du Maroc, Issiaka Ouédraogo, a pour sa part, entretenu l'assistance sur la politique africaine du roi Mohamed VI.

De l'avis du président du groupe d'amitié parlementaire Burkina-Maroc, Maxime Koné, la structure a été créée le 4 avril 2016 et compte aujourd'hui 50 députés. Selon lui, sa mise en place traduit l'importance du rôle que peuvent jouer les institutions législatives dans le renforcement des relations bilatérales et la consolidation du dialogue, de la paix et de la tolérance. « Ce groupe se veut un outil important de promotion de la coopération entre les parlements des deux pays. C'est une plateforme de développement des relations politiques, économiques et culturelles. », a-t-il ajouté. Mais, a-t-il relevé, cette diplomatie parlementaire s'arrime à celle des deux gouvernements. M. Zémané a noté que dans le même cadre de coopération, le président de l'Assemblée marocaine invite le Groupe en janvier 2018 pour constater les réalités marocaines.

Le 2e jour de la rencontre devrait être consacré à des visites de terrain sur les sites de certaines unités industrielles de la place et au journal l'Economiste du Faso. Cependant, ce programme a été ajourné parce que les députés devraient se rendre à Boussé ce jour-là pour la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA.