Cote d'Ivoire: Taekwondo - La confirmation de Cheick Cissé et Ruth Gbagbi

Après la victoire de Cheick Cissé (33-28) face au Russe Maksim Khramtcov, sa coéquipière, Ruth Gbagbi, a réussi à décrocher la médaille de bronze.

La Côte d'Ivoire vient de franchir un autre palier au niveau du taekwondo mondial. Elle a obtenu ses deux premières médailles en finale des Grands prix sur ses installations du Palais des sports de Treichville. Une compétition majeure qui se disputait pour la première fois en terre africaine.

La Côte d'Ivoire n'avait jamais glané de médaille dans cette épreuve. D'où l'importance de l'exploit de Cheick Cissé qui arrache, avec panache, la médaille d'or dans la catégorie des -80kg hommes et du bronze accroché par Marie-Christelle Ruth Gbagbi (-67 kg dames), samedi et dimanche soir, au Palais des sports de Treichville.

Après la victoire de Cheick Cissé (33-28) face au Russe Maksim Khramtcov, sa coéquipière, Ruth Gbagbi, a réussi à décrocher la médaille de bronze. Après une entrée tonitruante contre une excellente Britannique, Lauren Williams (24-21), elle est tombée en demi-finale devant la Coréenne Oh Hye-Ri, détentrice de la médaille d'or des Jeux olympiques de Rio 2016. Avant de se racheter lors du combat pour la troisième place. Les autres représentants ivoiriens, Firmin Zokou (+80 kg), Aaron Frédéric Kobenan (-58 Kg), Logbo Peken (-68 kg), n'ont pas pu franchir le premier tour.

Dans l'ensemble, les Ivoiriens ont confirmé qu'ils sont désormais incontournables dans le monde du taekwondo. Au-delà de Cheick Sallah Cissé qui s'accapare la tête du classement mondial, la Côte d'Ivoire grimpe au 4e rang, à l'issue de cette finale des Grands prix, sur 41 nations présentes à Abidjan.

La République de Corée, 6 médailles: 2 d'or et 4 d'argent ; la Grande-Bretagne, 2 médailles d'or et la Russie, 4 médailles (1 or, 2 argent et 1 bronze) occupent respectivement les 1ère, 2e et 3e places. La Chine partage le 4e rang avec la Côte d'Ivoire (1 or et 1 bronze). La Thaïlande (1 or) est classée 6e. Suivie de l'Espagne (1 argent et 1 bronze) 7e et de l'Iran (8e) avec 1 argent. Le Niger, le Vietnam, l'Ouzbékistan et la Chine Tapeï, avec 1 bronze, sont 9e ex-æquo.