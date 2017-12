Cote d'Ivoire: La Bagoué - "Alassane Ouattara est une source d'espérance pour nous"

La région de la Bagoué est loin d'être restée en marge du développement économique impulsé par le Président de la République, Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir d'Etat.

Les populations des trois départements (Kouto, Tengréla et Boundiali, chef-lieu de région) l'ont fait savoir dimanche dernier lors de la Journée d'hommage et de reconnaissance au Président de la République Alassana Ouattara organisée à cet effet dans un stade de Boundiali qui n'a pu contenir la foule venue des quatre coins du pays et bien sûr des trois départements et même de la diaspora.

D'ailleurs une mobilisation exceptionnelle que n'a pas manqué de saluer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président de cérémonie. « Ma joie est d'autant plus grande qu'à Boundiali, la mobilisation est particulièrement forte et donne à ce rassemblement la ferveur d'une fête populaire », s'est réjoui le chef du gouvernement. Les ministres Mariatou Koné, Kandia Camara et Bruno Nabagné Koné ont, chacun, tenu à rappeler les actions concrètes posées par le Président de la République en faveur de la région ; une région qui leur est chère.

Il s'agit, entre autres, de la nomination de plusieurs fils et filles de la région de la Bagoué à de hautes fonctions dans l'administration publique. Quant aux infrastructures économiques, le Président de la République, Alassane Ouattara, selon ces trois personnalités, n'a pas fait dans la dentelle.Avec le bitumage de l'axe Boundiali,-Tengréla-frontière du Mali et le reprofilage constant des voies reliant les départements de la Bagoué.

Conséquence, tous les chefs-lieux de sous-préfecture disposent de routes praticables toute l'année. Dans quelques mois, Boundiali sera un grand carrefour avec le démarrage incessant des travaux de bitumage des axes Boundiali-Odienné et Odienné-Kani.

Aux chapitres des investissements en faveur de l'éducation et de la jeunesse, les intervenants ont révélé que la quasi-totalité des villages dispose d'une école primaire et 60% de ces écoles sont dotées de cantines scolaires. Ce qui a contribué à relever sensiblement le taux de scolarisation ainsi que les résultats scolaires dans la région.

La preuve, la Direction régionale de l'éducation nationale de Boundiali, a, comme pour remercier le Chef de l'Etat et lui dire que ses efforts ne sont pas vains, brûlé la politesse à toutes les Dren, en se classant première au plan national aux examens de Cepe et du Bepc 2016-2017.

En outre, onze collèges ont été ouverts, récemment. Au plan économique, les cadres et les populations ont salué les premiers résultats de la réforme de la filière anacarde, qui est devenue la première production dans la région. Comme ces ministres l'ont reconnu en chœur, ce chapelet de réalisations concrètes n'est pas exhaustif.

« Nous vous prions, Monsieur le Premier ministre, de dire à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qu'il est une source certaine d'espérance pour nous, car il a fallu qu'il arrive à la tête du pays pour que la pluie du développement que notre pays a connue depuis les années soixante, commence à mouiller un peu le sol de notre région », a soutenu Bruno Nabagné Koné, ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste qui s'est exprimé au nom de la population.

Pour Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité, par ailleurs porte-parole des femmes, beaucoup a été fait mais cependant beaucoup reste encore à faire. Elle a tenu à faire un vœu qui tient à cœur les femmes de la Bagoué. « La construction d'un Centre hospitalier régional à Boundiali avec tous les services rattachés », a-t-elle plaidé.

Pour conclure, Kandia Camara, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, dira que fêter le Président de la République dans la Bagoué, c'est reconnaître le travail herculéen d'un bâtisseur, c'est adouber l'esprit de réconciliation et du vivre ensemble qu'il prône. « C'est le lieu d'encourager toutes les populations de la Côte d'Ivoire en général et de la Bagoué en particulier à continuer d'apporter leur soutien au Président de la République », a-t-elle souligné.

C'est un Premier ministre très ravi d'entendre toutes ces belles paroles en faveur du Président de la République qui a pris la parole pour dire : « Merci pour cette ferveur qui n'est pas sans rappeler les moments de grandes ferveurs que nous avions vécues ici lors de la visite d'Etat », a-t-il dit.

Pour Amadou Gon Coulibaly, ces meetings sont un moment privilégié pour un contact direct avec les braves populations du pays et de noter leurs attentes légitimes afin de les traduire en acte, selon les orientations du Président de la République. Pour ces rassemblements qui se déroulent partout, il perçoit là un soutien sans réserve des populations en faveur du Président de la République, pour son action à la tête de l'Etat. « Par cette mobilisation si forte, vous montrez que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie ». Car l'enjeu pour notre pays, dira-t-il, « c'est notre capacité à opérer un saut qualitatif par notre marche résolue vers le progrès. Il s'agit de faire passer la Côte d'Ivoire du statut de pays en développement à celui de pays émergent. Ce qui passe nécessairement par la transformation de notre agriculture », a-t-il insisté.

Répondant à la préoccupation des femmes concernant la construction d'un Chr à Boundiali, le Premier ministre a promis de transmettre cette doléance au Président de la République tout en restant convaincu qu'il donnera son accord pour sa réalisation.

Il faut noter que cette rencontre entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la population s'est faite dans une communion totale avec la prestation de plusieurs danses traditionnelles du terroir.