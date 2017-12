Congo-Brazzaville: Forum « Femmes s'impliquent » - Plaidoyer sur l'implication de la femme pour atteindre les ODD

Les participantes aux assises initiées par la Ligue des femmes congolaises pour les élections (Lifce), en collaboration avec ONU Femmes, ont poursuivi leurs travaux, le 2 et 4 décembre, par l'examen des Objectifs de développement durable (ODD) 9,11 ainsi que 16 et 17.

Le panel 4 s'est tenu le 2 décembre. Les exposés et les discussions entre panélistes et les participantes ont porté essentiellement sur les ODD 9,11 et 17.

La problématique à laquelle ce panel s'est attelé a notamment été constituée de la réhabilitation et le renforcement des industries en RDC ainsi que leurs innovations, l'amélioration des infrastructures pour des villes et communautés durables ainsi que la fin des conflits fonciers récurrents dans le pays.

Alors que les questions auxquelles les panélistes et les participantes devraient répondre ont été de savoir comment améliorer les infrastructures pour avoir des villes et communautés durables et mettre fin aux conflits récurrents? Comment réhabiliter et renforcer les industries en RDC ainsi qu'innover? Comment viabiliser les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, maritimes, lacustres et aéroportuaires pour un développement durable ? Comment promouvoir l'accès aux crédits pour l'entrepreneuriat social des femmes.

Responsabiliser la femme

Godelieve Phanzu Vangu des Affaires foncières a dénoncé les différentes interférences de plusieurs services dans ce domaine. Elle a relevé le fait que la gestion foncière doit constituer une préoccupation. Marie Claude Dipo Esabe de l'Urbanisme et habitat a prôné, pour sa part, un urbanisme participatif comme solution aux problèmes urbanistiques en RDC.

Pour Pascaline Mbangu, directrice au programme national d'assainissement, la participation des femmes dans la gestion des déchets ménagers serait une contribution substantielle à l'assainissement. Bernadette Nkoy Mafuta, gouverneur honoraire de la ville de Kinshasa, a relevé quant à elle l'asymétrie entre l'accroissement de la population et l'agrandissement de la ville.

Elle a plaidé en faveur d'un véritable plan de désengorgement de la capitale par une politique de lotissement adéquat. Coupant la poire en deux, cette ancienne autorité urbaine a établi la responsabilité de la population dont les femmes et des autorités dans l'assainissement de la ville ainsi que dans les différents problèmes que connaît la ville-province de Kinshasa. La sénatrice Nkoy Mafuta a conseillé, de son côté, le changement des mentalités pour résoudre les problèmes que connaît la ville. « Il y a un gros travail à faire. Nous les mamans, nous ne nous fatiguons pas pour lutter contre ce fléau », a-t-elle indiqué.

Entrepreneuse de son état, Monique Giskes, directrice générale de Vlisco, a appelé les femmes à plus d'engagement. Elle a plaidé pour leur accès à l'éducation. Carine Ngeleka, directrice générale de I- Finance, a conseillé les femmes à maîtriser les normes de comptabilité pour prétendre bénéficier d'un financement. Pour un accès au crédit, a-t-elle dit, il faut que les femmes suivent les procédures en la matière.

Nécessité d'un engagement de la femme dans les questions de paix

Le Panel 5 a abordé le 4 décembre la problématique liée au rétablissement de la paix, la sécurité et la justice pour des institutions efficaces et efficientes en vue d'atteindre les ODD en RDC. Comment avoir une armée républicaine, une police nationale et des services de sécurité et de renseignement commis au service de la nation ? a été l'une des questions qui ont conduit les travaux de ce jour.

Les panelistes et les participants ont également répondu aux questions de savoir comment éradiquer la prolifération des milices et groupes armés incontrôlés qui opèrent dans le territoire national ? Comment mettre fin à l'exploitation illicite des ressources naturelles du sol et sous-sol congolais et les faire bénéficier à la population de la RDC ? Comment améliorer les relations avec les neuf pays dont la RDC partage les frontières communes afin de développer une diplomatie sécurisante ainsi que des partenariats régionaux et internationaux gagnant pour la réalisation des ODD?

Le général Bolingo Lese des Forces armées de la République démocratique du Congo, le commissaire supérieur adjoint Mimi Bikela de la police nationale, Marie Chantal Kaninda du Conseil mondial du diamant, la diplomate Apollinaire Musengeshi, Me Agathe Mbombo du Conseil de l'Ordre des avocats de Kinshasa/Matete et Mme Moleka, de l'ONG Enfants défavorisés, ont partagé avec les participantes sur ces questions pour aboutir aux recommandations qui ont relevé la responsabilité et la nécessité d'un engagement de la femme pour relever le niveau de la situation dans tous les secteurs sous étude.