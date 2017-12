Afrique: Evacuation des migrants de Libye - Concertation à Addis-Abeba

L'Union africaine réunit ce lundi 4 décembre à Addis Abeba ses partenaires, UE, HCR et Organisation… Plus »

L'UA et ses partenaires ont également échangé sur la mise en place des vols spéciaux, faute de lignes régulières desservant la capitale Tripoli. Compte tenu de ce que chaque vol nécessite une autorisation d'atterrissage et des autorisations de survol.

Convoquée au lendemain du tintamarre planétaire provoqué par la diffusion d'un documentaire sur la vente aux enchères de migrants dans ce pays par la chaîne de télévision américaine Cable News Network (CNN), cette réunion avait pour but de trouver des voies et moyens de sortie de ce cercle vicieux.

Le défi est de taille : il faut évacuer 15 000 migrants africains pris en tenailles par des passeurs et autres trafiquants en Libye d'ici fin décembre courant et rapatrier tous ceux qui le souhaitent, d'ici six mois, vers leurs pays d'origine ou d'accueil.

