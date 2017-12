Cameroun: La FECAFOOT veut résilier le contrat de Hugo Broos

La résolution fera l'objet d'une décision signée du président du Comité de normalisation. Non sans avoir reçu la réponse du ministre des Sports et de l'Education physique (MINSEP), Bidoung Mkpatt.

A cela, on pourra ajouter que ses déclarations à l'origine du « Bruxelles Gate » avaient porté une atteinte grave à l'image du Cameroun. « Le refus manifeste de plusieurs joueurs de rejoindre la sélection nationale est de toute évidence le signe que l'entraîneur n'a pas pu respecter son engagement de préserver et d'améliorer la reconstruction de la sélection», est-il aussi écrit. Il est sous contrat jusqu'au 09 février 2018.

Une résolution prise à cet effet, hier par les cinq membres du Comité de normalisation. Hugo Broos ne sera plus le sélectionneur des Lions indomptables. La résolution de résilier le contrat de travail du technicien belge à la tête de la sélection masculine de football « A » a été signée hier par les cinq membres du Comité de normalisation que sont Me Dieudonné Happi (président), Me Marcelle Denise Ambomo (vice-présidente), Oumarou Abdou, Kevin Njomo Kamdem et Maurice Samuel Bellet Edimo (membres). «

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.