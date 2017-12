Le Club des jeunes pour l'éducation sexuelle et à la santé (CJESS) a animé, le 1er… Plus »

Il a été également relevé le manque de cimetière public et des moyens roulants aussi bien pour la mairie, la sous-préfecture et la police; le manque de bâtiments et logements administratifs; le manque d'une ambulance, d'une salle de réunion à la sous-préfecture, etc. Les deux personnalités ont plaidé pour l'amélioration du réseau routier, la réhabilitation des forages d'eau et autres.

Présentant le district de Tchiamba-Nzassi pour leur part, Yolande Mikolele et Béatrice Evvally, respectivement secrétaire générale de ce district et secrétaire générale de la mairie, ont souligné quelques difficultés rencontrées par les habitants dans divers domaines, notamment le déficit énorme en personnel enseignant, l'absence du réseau électrique, la non-occupation du marché central par les vendeurs.

Le président du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire s'est rendu sur le terrain pour s'entretenir avec les autorités civiles et militaires de la sous-préfecture rattachée à la ville océane.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.