Mali: Epargne et crédit aux groupes de femmes maliennes - Lancement d'une table ronde pour la vision 2020

Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la famille (MPFEF), Mme Traoré Oumou Touré a présidé hier, lundi 4 décembre 2017, au Mémorial Modibo Keita, l'ouverture des travaux de la table ronde « vision 2020 des Réseaux et Groupes des Femmes D'Epargne et de Crédit ». C'était en présence du directeur pays CARE, M.Yawo Douvon, de la Présidente du réseau des femmes, Mme Traoré Hadja Bintou Diarra.

Cette table ronde qui se tiendra du 4 au 6 décembre 2017 vise à partager les acquis en matière d'utilisation de la méthodologie « Epargne crédit des femmes » au Mali et dans d'autres pays du sahel (Niger Tchad).

Elle aidera à forger une vision commune pour l'avenir de l'autonomisation socioéconomique et politique des femmes encadrées sur la méthodologie ; construire un partenariat solide et durable pour l'accompagnement des femmes engagées dans cette méthodologie des groupes d'épargne en alliance avec les autres organisations faitière féminine. Il s'agit pour les participants de développer un plan d'action cohérent avec l'engagement de tous les acteurs ; partager avec les décideurs au niveau national et les acteurs du secteur privé, les partenaires techniques et financiers pour un engagement politique soutenu.

Il s'agit pour les participants au cours de ces 2 jours et demi de table ronde d'examiner et d'apprécier les activités. Des activités comme, le panel thématique avec les départements des Investissements et du secteur privé et de l'économie et des finances pour présenter leurs perspectives et actions en cours pour promouvoir l'emprowerment des femmes et des filles.

Pour la Présidente du réseau des femmes, elle s'est dite heureuse et fière de la présence massive des femmes pour soutenir cette table ronde qu'elles ont initié avec l'appui des partenaires techniques et financiers. A ses dires, elles ont expérimenté le modèle groupe épargne et crédit. Elle est persuadée de son impact et du puissant levier qu'il constitue pour l'autonomisation socioéconomique et politique. Ce modèle selon elle a gagné en maturité et en notoriété au niveau de nos zones respectives et au-delà.

Quant au directeur pays CARE, M.Yawo Douvon, il a rappelé que les groupes d'épargne et crédit ont fait leur apparition dans un contexte marqué par une combinaison de contraintes majeures exacerbées par les pesanteurs socioculturelles avec comme corollaire le maintien des femmes dans un cercle vicieux de pauvreté croissante. Il s'agit entre autres du faible accès des femmes vulnérables à l'épargne et au crédit et de leurs faibles capacités à initier des AGRS rentables pour faire face à leurs besoins quotidiens et améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs ménages.

Pour Mme le ministre Traoré Oumou Touré, la présente table ronde symbolise le modèle de résultat tangible qu'elle ambitionne pour les femmes du Mali, à savoir les accompagner à être mieux structurées et autonomes sur la base d'une vision claire issue de leurs réflexions propres pour transcender les difficultés qui jonchent leurs vies quotidiennes pour s'imposer en leaders qui inspirent confiance et forcent le respect a-t-elle fait savoir.

Poursuivant elle fera savoir que le modèle groupe d'épargne constitue de nos jours un modèle réussi et c'est ce qui justifie son adoption à large échelle par un nombre important d'intervenants précise Mme le ministre.