Mali: Rénovation de la poste du pays - Un plan de relance des activités en 2018

Enfin, il a rassuré qu'il n'y aura pas de conflit de compétence entre cette direction et les structures intervenant dans le secteur des TIC. Cette structure n'aura aucune prérogative opérationnelle, a conclu le ministre de l'Economie Numérique et de la Communication.

Arouna Modibo Touré a indiqué que depuis 2002 aucune structure du département n'a pu produire des textes législatifs et réglementaires pour le secteur de l'information et de la communication. Il a fait savoir que cette direction nationale de l'Economie numérique sera comme une unité centrale de veille pour savoir si les autres jouent pleinement leur rôle.

Toutefois, le ministre Touré a informé que son département a mis en place un plan de relance à l'issue duquel la poste pourra à partir de 2018 à travers ses activités et actions de rénovation sortir de ce gouffre financier. « Nous ne voyons aucun inconvénient et aucune difficulté que cette direction va causer aux différentes structures du département », a rassuré le ministre.

En réponse à la préoccupation de l'honorable Amadou Cissé, le Président de la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des Droits de l'Homme et des Institutions de la République, Honorable Me Zoumana N'Tji Doumbia a indiqué que cette direction nationale de l'économie numérique permettra aux autres organes de l'information et de la communication de jouer pleinement leur mission.

Lors de l'adoption du projet de loi portant création de la Direction nationale de l'Economie Numérique, en séance plénière à l'Assemblée nationale, le plan de sortie de crise de la poste a fait l'objet de débats houleux. Fort préoccupé, le ministre de l'Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, assura que la poste pourra reprendre à partir de 2018 ses activités et actions de rénovation.

