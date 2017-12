Sur le changement climatique, il s'est agi non seulement d'assurer un financement durable des mesures d'adaptation et d'atténuation du phénomène au profit des populations victimes de la sécheresse, de l'avancée des mers et des catastrophes naturels mais aussi de faciliter le transfert des technologies propres vers l'Afrique sans engendrer de nouvelles dettes pour les pays africains.

Et bien d'autres. Face à cela, le forum a fait des recommandations à savoir, l'implication effective des communautés pour les questions de gouvernance démocratique, le renforcement des alliances avec les Sociétés Civiles européennes pour influencer les relations entre les dirigeants africains et les multinationales.

Il s'agit entre autres du manque de cohérence entre les politiques européennes en Afrique et le respect des droits humains, de la quasi -inexistante de protection sociale pour la majeure partie des populations africaines qui œuvrent dans le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche) et dans le secteur informel en milieu urbain.

Selon la déclaration finale, ce forum s'est voulu un exemple de coopération entre les citoyens européens et africains pour une nouvelle forme de solidarité internationale à laquelle aspirent les populations du Nord et du Sud. Suite aux débats effectués lors de cette rencontre, plusieurs constats ont été faits.

