Congo-Brazzaville: Division 1/Zone ouest - V.Club marche sur Renaissance du Congo, DCMP bute sur Nord Sport

Le même jour au stade Tata-Raphaël de Kinshasa, le FC MK et l'AS Dragons faisaient, eux aussi, un match nul de deux buts partout. Kapayi à la 7e mn et Matoka à la 77e ont inscrit les buts de l'AS Dragons/Bilima. Tumba (47e) et Lubama (75e) ont été les buteurs du FC MK. En premier match, le TP Molunge a été battu par le Racing Club de Kinshasa par zéro but à deux, les réalisations de Bakuma (28e mn) et Zebo (43e mn).

Toujours en quatrième journée, le DCMP a fait jeu égal avec Nord Sport, le 2 décembre, au stade Damar de Matadi, au Kongo Central. Score de la partie, un but partout. Mukenga, alias Kuluwe, ouvrait la marque dès la 8e mn pour les Immaculés de Kinshasa. Mais les joueurs de coach Otis Ngoma ont encaissé le but égalisateur à la 20e mn par Panzy Glody. En dépit de ce résultat d'égalité, DCMP est premier avec un total de dix points en quatre journées.

C'est inadmissible. Comment peut-on annoncer la suspension de trois joueurs, à trois heures du match ? », s'est-il plaint, déclarant à la suite qu'il n'a jamais signé un contrat. « Je crois que ce soir j'arrête... Je n'ai pas de contrat avec Renaissance, je n'ai rien, je fais du bénévolat...», a-t-il martelé, non sans avoir aborder le prochain match de son club contre le DCMP, le 10 décembre. «Ce dimanche contre DCMP, c'est encore dur. Il faut se préparer et je ne sais pas si je serais là. Je ne suis pas sûr », a continué François Guei.

