Sénégal: Emirates dit bonjour 2018 avec des tarifs spéciaux

A bord, souligne un communiqué, les passagers de toutes les cabines, peuvent déguster des mets concoctés à base d'ingrédients choisis parmi les plus frais, inspirés d'une cuisine régionale, et accompagnés d'une large gamme de vins raffinés.

Les passagers voyageant avec Emirates peuvent profiter de plus de 2500 chaînes de divertissement et de films, dont certains inspirés de l'Afrique à travers son système de divertissement multi lauréat dénommé ICE.

Si vous cherchez à passer des vacances de rêve ou à visiter des proches avant la nouvelle année ou au cours de l'année 2018, voici l'occasion rêvée ! Profiter de cette opportunité en réservant dès maintenant. Cette offre promotionnelle couvre plus de 150 destinations à travers le réseau mondial d'Emirates pour des voyages prévus entre le 5 Décembre 2017 et le 30 Juin 2018.

Emirates vient de lancer ses tarifs promotionnels « Hello 2018 », allouant des offres spéciales en classe économique et en classe affaires sur ses destinations phares pour les voyageurs du Sénégal.

