Ile Maurice: Arvin Boolell - Une longue campagne qui «mènera vers la victoire»

Quant aux dépenses de son parti, il avance que le PTr reçoit plusieurs donations de ses membres. «Le privé a peur de financer cette campagne et on le comprend. Le PTr ne se fie pas à de telles donations de toutes les façons.»

Fraîchement élu en août 1987, Arvin Boolell, qui siégeait au Parlement à côté de son père sir Satcam Boolell, alors vice-Premier ministre, se faisait vite remarquer par son esprit de fronde. Il interpellait souvent le Premier ministre d'alors, sir Anerood Jugnauth, mettant les députés du PTr, qui étaient en alliance avec le MSM et le PMSD, mal à l'aise.Mais trois ans plus tard, Arvin Boolell est devenu un farouche adversaire du MSM lors de la cassure en 1990.

