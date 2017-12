Ile Maurice: Arab Town - Les commerçants reviennent à de meilleurs sentiments

L'Arab Town new look sera officiellement inauguré, ce vendredi 8 décembre, mais cela fait deux semaines, jour pour jour, que les marchands ont, eux, emménagé dans leur nouvelle espace de travail. Le bilan ? Clients et commerçants reviennent à de meilleurs sentiments...

«C'est définitivement mieux ici. Il y a plus d'espaces. Il y a des bancs pour s'asseoir et se restaurer. C'est aussi bien aéré... » commente Michel Bass qui est un fidèle client d'Arab Town.

Mary Kate Ramrutton est du même avis. La jeune fille confie qu'elle venait de temps en temps à Arab Town et que la délocalisation n'a rien changé à ses habitudes. Pour elle, la nouvelle foire a beaucoup plus de mérite que la pré- cédente. «On peut se poser et manger sur place et ça manquait dans l'ancienne foire.»

Et qu'en est-il pour les 56 commerçants locataires d'Arab Town ? Hossen Boodhoo, qui a travaillé pendant plus de vingt ans dans l'ancienne structure, raconte que, petit à petit, le travail reprend. «Les clients reviennent. Ils ont, comme nous, besoin d'un temps d'adaptation. Il y a toujours des problèmes mais ki pou fer pourvi nou pé rési travay.»

Vanida Ramiah, seule «vendeuse de loterie» du lot, appréhendait cette relocation. «Nous avons fait des pertes ces deux dernières semaines car la nouvelle structure n'était pas encore prête.» Elle explique que lorsqu'ils ont été forcés de partir, il n'y avait que du coaltar au sol. «Pour des personnes qui travaillent 7 jours sur 7, ce n'est pas évident de rester debout sur l'asphalte car cela brûle les pieds», dira-t-elle. Mais comme ses amis commerçants, elle s'est adaptée. En ajoutant des «slabs» et des «shutters» pour assurer la sécurité de son étal. À ses propres frais. Elle concède cependant que les choses reprennent leur cours normal.