Ile Maurice: Pétrole bloqué en Inde - D'autres sources d'approvisionnement envisagées

«Ce qu'il faut, c'est autoriser la STC à importer seulement 50 % de notre approvisionnement auprès de Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited et laisser les compagnies pétrolières locales importer ces produits pour laisser les forces du marché agir avec des prix compétitifs», réagit un ancien ministre de l'Energie. Pour ce dernier, il fallait songer à une telle approche depuis longtemps. Car «on ne peut pas tout mettre dans un même panier. Sans pour autant être alarmiste, il suffit qu'une station de pompe à essence commence à rationner l'approvisionnement de l'essence pour que la panique s'installe dans le pays».

Vers quels pays se tournera-t-elle ? A la STC, l'on en dira pas plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va revoir sa stratégie d'importation. Interrogé par l'express, hier, le président de la STC, le Dr Ramchandra Bheenick, a déclaré que l'affaire Betamax a provoqué une réflexion sur les sources d'approvisionnement de la STC que ce soit pour le riz, la farine et les produits pétroliers.

