Sénégal: L'Ue octroie un financement de plus de 146 milliards de FCfa pour l'Afrique de l'Ouest

Appuyer les pays d'Afrique de l'Ouest en finançant des projets de développement dans l'énergie, la compétitivité, le commerce et la création d'emploi. C'est l'engagement pris par l'Union européenne lors du 6ème Forum d'affaires Ue- Afrique à Abidjan.

Le montant du financement est de 146 milliards de FCfa soit 223 millions d'euros. L'Union européenne (UE) a annoncé, mardi, le financement de nouveaux projets d'un montant de plus de 146 milliards FCFA (223 millions d'euros). L'objectif visé est d'appuyer les pays de l'Afrique de l'Ouest dans les domaines des infrastructures de transport et de l'énergie, de la compétitivité, du commerce et la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité - en particulier pour les jeunes et les femmes et à stimuler une croissance économique inclusive.

Selon un communiqué, cet appui de l'Ue, témoigne de son engagement à offrir un environnement attrayant et durable aux entreprises et aux personnes qui souhaitent vivre et travailler dans la région. Neven Mimica, le commissaire européen à la coopération internationale et au développement a déclaré :

« cet important financement démontre une fois de plus notre engagement permanent dans la région et nous sommes convaincus qu'il participera à surmonter certains défis parmi les plus urgents. Sur ce montant total, environ 86 milliards FCfa (131 millions d'euros) serviront à soutenir les investissements dans 7 projets d'infrastructures de transport et d'énergie propre et environ 60 milliards FCfa (92 millions d'euros) iront à 2 programmes visant à améliorer la compétitivité économique et le commerce.

La cérémonie de signature s'est déroulée en marge du 6ème Forum d'affaires Ue-Afrique à Abidjan. «Aujourd'hui, 5 projets régionaux de transport ont été signés avec la Bad pour la construction ou la réhabilitation des corridors de transport essentiels entre les pays d'Afrique de l'Ouest y compris Lomé - Cotonou, Abidjan - Lagos; Bamako - San Pedro; Burkina Faso-Niger, la construction du pont de Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie ainsi que la mise en œuvre de mesures de facilitation du transport et du transit routier sur cet axe.

L'Ue a consacré plus de 70 milliards FCfa (107 millions d'euros) à ces projets », précise-t-on dans le document. En outre, l'Ue explique avoir signé deux accords pour soutenir des projets d'investissement nationaux : une première contribution de plus de 6 milliards FCfa (10,4 millions d'euros) avec l'Afd pour le développement d'une centrale solaire au Bénin et une seconde contribution de plus de 8 milliards FCfa (13,3 millions d'euros) signée avec la Banque européenne d'investissement (Bei) pour financer le projet de modernisation du réseau électrique sénégalais.