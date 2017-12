Angola: Le clan de l'ex-président angolais perd du terrain dans le secteur économique

Banque centrale, services de renseignements et police, l'ampleur et la rapidité de la reprise en main surprend tous les observateurs. Chacun regarde maintenant du côté du Fonds souverain angolais, cinq milliards de dollars dans la poche de Filomeno, l'un des fils Dos Santos. Il fait l'objet de rumeurs de limogeage. Le clan est menacé, mais pour autant, aucune accusation directe de corruption ni aucune poursuite judiciaire. Il est vrai que jusqu'au prochain congrès du MPLA, prévu pour début 2018, Edouardo Dos Santos l'ancien président, est toujours le chef du parti.

Ce n'est pas encore une chasse aux sorcières, mais c'est déjà une reprise en mains. Le départ de la société diamantifère angolaise, d'un bijoutier suisse appartenant au clan Dos Santos est un nouveau signal envoyé aux héritiers de l'ancien président. Et en ce moment, les signaux sont on ne peut plus clairs.

