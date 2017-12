Madagascar: Cinéma - « Pitsana » se lance dans une nouvelle aventure

« Pitsana » va se lancer dans une nouvelle aventure : « Nugous production » avec Sougun et Rah Chicky.

Michaëla continue sur sa lancée. Après le succès phénoménal de « Pitsana », l'actrice se lance dans la production et va ouvrir « Nugous production ».

Inconnue ? Elle l'était il y a encore quelques mois. Depuis la sortie de « Pitsana », un long métrage comique le mois dernier, Mickaëla de son vrai nom est devenue une vraie célébrité. Les amateurs de films « gasy » ne parlent que de sa prouesse et de son jeu d'actrice. Ses phrases cultes sont reprises partout et par tous, deviennent même des expressions utilisées par les gens dans leur quotidien. Oui, « Pitsana » a été un vrai succès. Profitant de cette aubaine, la jeune actrice a donc décidé de choisir ce moment pour se lancer dans une nouvelle aventure et ajouter une corde à son arc.

La jeune femme ne va plus seulement se limiter au rôle d'actrice, mais va ouvrir sa propre maison de production : « Nugous production ». « J'ai vu ce que ça faisait d'être sous les feux des projecteurs. Je vais endosser un autre rôle », précise la jeune femme. Sougun, le mari de l'actrice ainsi que Rah Chicky, connu pour sa casquette d'artiste, vont également jouer des rôles capitaux. Le chanteur fera valoir ses idées dans toutes les réalisations de « Nugous production ». « Dans les clips actuels, on ne voit plus que de belles villas, des plages à perte de vue, des voitures trop coûteuses et aucune histoire.

C'est le plus qu'on va apporter, outre les matériels à la pointe de la dernière tendance qu'on mettra à disposition de tous ceux qui vont collaborer avec nous », précise Rah Chicky. Pour étoffer son équipe, « Nugous production » va organiser un casting à l'Hôtel de l'Avenue Analakely les 15, 16 et 17 décembre prochains. Ceux qui veulent emboîter les pas de « Pitsana » peuvent déjà s'inscrire au Super Music dès ce jour.