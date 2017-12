Madagascar: EISA - Des études sur les femmes dans les sphères décisionnelles

Le constat ne s'arrête pas là, le bulletin fait état également que l'administration publique est dominée par les hommes surtout dans les sphères décisionnelles et que les femmes sont faiblement impliquées dans la vie politique (élections présidentielles, législatives) et dans les collectivités territoriales décentralisées (chef de région, chef de district, maires).

Développement durable . Ce bulletin d'études représente un atout essentiel dans le cadre du développement et les informations sur les situations des femmes permettent d'orienter les actions en leur faveur et ce pour atteindre les objectifs du développement durable. Ce bulletin d'études informe, entre autres, que la population féminine est majoritairement jeune à Madagascar, les femmes participent faiblement au marché du travail, notamment les femmes diplômées.

A cet effet, ils ont sorti un bulletin d'information. Sa production rentre dans le cadre des activités préconisées par la Politique nationale de l'Emploi et de la Formation professionnelle (PNEFP) et l'ONEF. L'EISA, quant à lui, est une institution qui accorde, entre autres, un accent particulier sur la promotion de la participation accrue des femmes à la vie publique et il s'attelle à l'établissement et au maintien d'un centre de documentation et de ressources sur le sujet.

L'Office national de l'Emploi et de la Formation (ONEF), en partenariat avec l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) ont mené des études sur « les femmes dans la vie active et dans les sphères décisionnelles ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.