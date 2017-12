Madagascar: JIRAMA - Application du système d'hybridation dans la production électrique

Appel d'offres international. Par ailleurs, la JIRAMA lancera un autre appel d'offres international pour la fourniture d'énergie renouvelable à ses dix neufs centres de production électrique la semaine prochaine. Il s'agit notamment des centres installés à Ambositra, Miandrivazo, Anivorano Nord, Betroka, Maintirano, Morafenobe, Tsaratanàna, Belo sur Tsiribihina, Ambanja, Ambilobe, Ambatomainty, Port-Bergé, Besalampy, Anjozorobe, Benenitra, Sakaraha, Ampanihy Ouest, Amboasary Sud et à Antsalova. Les usagers attendent ainsi une meilleure disponibilité en énergie et ce, à moindre coût.

Opérationnels. En outre, « douze centres de production électrique ont été choisis étant donné que les groupes électrogènes sont en désuétude. Du coup, le délestage persiste. Il s'agit notamment des centres localisés à Ambatondrazaka, Mahabo, Morondava, Vohémar, Antsohihy, Maintirano, Mandritsara, Mananara, Sainte-Marie, Manakara, Mananjary et à Ranohira », a-t-il rajouté. Cette fois-ci, ce sont des sociétés privées qui vont produire de l'électricité issue de l'exploitation des énergies renouvelables à la JIRAMA. Et celle-ci se charge toujours du transport et de la distribution de courant au profit des usagers. Dans le souci de la transparence, le Directeur général de la JIRAMA a soulevé qu'un appel d'offres restreint relatif à la fourniture d'énergie a été lancé le 23 novembre 2017. « Toutefois, les dix entreprises spécialisées dans le domaine qui ont été répertoriées à Madagascar y ont toutes participé. Le dépouillement des offres aura lieu le 15 décembre 2017. Et l'adjudication des marchés aux meilleurs offrants est prévue en janvier 2018. Ces douze centres de production électrique sont prévus opérationnels à compter de juillet 2018 », a-t-il enchaîné.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.