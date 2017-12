Madagascar: MFB - Démission du DirCab

Deux mois seulement après sa nomination, le nouveau directeur de cabinet du Ministère des Finances et du Budget jette l'éponge. Barson Claude Andriambololona est le second à claquer la porte du cabinet du MFB, après Hugues Février Rajaonson à l'époque de Hery Rajaonarimampianina durant la Transition.

Il a démissionné ou a été démissionné (le résultat est le même) suite à une divergence de vues pour ne pas dire désaccord avec la ministre Vonintsalama Andriambololona par rapport au lobbying effectué auprès des membres de la Chambre basse lors de l'adoption de la loi de Finances 2018. Pour avoir siégé pendant deux législatures dans les travées de l'Hémicycle de Tsimbazaza en qualité de député de Kandreho et de surcroît membre de la Commission des Finances, il connaissait bien les rouages de l'Assemblée nationale. Ce docteur en médecine savait aussi et surtout les « maladies » et pratiques des « solombavambahoaka » qui ont voté sans amendement ni réserve, le projet de Loi de Finances 2018, en contrepartie, laisse-t-on entendre, des promesses qu'il aurait faites à leur endroit.

Lien de parenté. Il, c'est évidemment Andriambololona Barson Claude dont les engagements auraient, apprend-on de source auprès du cabinet du MFB, provoqué l'ire de sa patronne qui n'a, comme son nom semble l'indiquer, aucun lien de parenté avec le premier. Contrairement à celui qui assure actuellement l'intérim en attendant, à moins qu'il ne soit titularisé, la nomination du second nouveau DirCab. L'ancien député et ex-DirCab est plutôt le frère du Secrétaire d'Etat à la Coopération et au Développement, Rafatrolaza Bary Emmanuel. Reste à savoir si son départ précipité d'Antaninarenina aura des impacts sur l'atmosphère et la cohésion au sein de l'équipe gouvernementale. Qui plus est, dans la perspective de 2018 durant laquelle il n'est pas sûr qu'une éventuelle Loi de Finances Rectificative puisse encore passer comme une lettre à la poste à Tsimbazaza.