Madagascar: Mahitsy - Cinq ménages attaqués par trois bandits

Samedi en début de soirée, trois bandits armés de fusil de chasse et d'un pied-de-biche ont semé la terreur dans le chef-lieu de la commune de Mahitsy, dans le district d'Ambohidratrimo. Vers 20 heures, ils sont entrés de force dans la cour d'une propriété privée pour attaquer cinq ménages qui y sont logés.

En effet, ils ont enchaîné les cinq familles pour commettre leur forfait avec le même mode opératoire. Après avoir fait sauter la porte avec un pied-de-biche, ils agressent les occupants de la maison avec des coups de crosse. Puis, ils dépouillent leurs victimes. Dans le premier foyer dont le locataire est une femme, une somme de 550 000 ariary, deux téléphones portables, une tablette, une bague en or, une gourmette, un poste radio à carte et quelques paires de souliers ont été dérobés.

Dans le deuxième, le propriétaire a perdu 390 000 ariary, deux téléphones portables, une bague en or, un collier en or et quelques lots de produits pharmaceutiques.

Dans le troisième, les malfrats ont pu s'emparer de 5 000 000 ariary, deux téléphones portables, un décodeur, une télécommande et quelques vêtements.

Dans le quatrième, un homme a été dépouillé de son collier en or et de sa bague en argent. Tandis que chez le cinquième et dernier ménage, 380 000 ariary et un téléphone portable ont été volés. Selon les informations, les victimes n'ont pu appeler secours que lorsque les bandits ont évacué les lieux.