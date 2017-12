Afrique: Chambres consulaires africaines francophones - Le pays accueille la 43e Assemblée générale

La Cpccaf est née de la vision de trois Hommes (les présidents Houphouët Boigny, Senghor et Pompidou), qui voulaient créer une plateforme collaborative entre les chambres consulaires africaines et francophones

Du 11 au 13 décembre 2017, la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (Cpccaf) tiendra sa 43e Assemblée générale à Abidjan. En prélude à cet évènement parrainé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président de la Chambre de commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), principal organisateur de cette Assemblée, Touré Faman, a tenu une conférence de presse, à laquelle il a associé les présidents des Chambres des métiers et d'agriculture, ce mardi 5 décembre à Abidjan Plateau.

La Cpccaf est née de la vision de trois Hommes (les présidents Houphouët Boigny, Senghor et Pompidou), qui voulaient créer une plateforme collaborative entre les chambres consulaires africaines et francophones, avec l'objectif de contribuer au développement des secteurs privés membres de ce réseau.

Mais aujourd'hui, cette association, à but non lucratif contribue au développement du secteur privé africain par la coopération entre les chambres consulaires membres de son réseau. « Sa vocation première est de susciter et d'organiser, entre les organisations consulaires représentatives du secteur privé des pays membres, une coopération bilatérale ou multilatérale permettant le transfert de savoir-faire dans tous les domaines liés au développement du monde entrepreneurial ». Elle compte, de nos jours, 560 organisations consulaires, avec 54 membres provenant de 27 pays distincts, dont 24 en Afrique, regroupés au sein de deux délégations.

« La Côte d'Ivoire, en sa qualité de membre fondateur entend donner un cachet spécial à cette 43ème Assemblée Générale, en fédérant autour d'elle de hautes personnalités de l'Etat, ainsi que le monde économique national », a signifié le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ajoutant que cette rencontre internationale prévue à partir du 11 décembre à Abidjan, verra la participation d'une trentaine de pays et de plus de 150 personnalités du monde consulaire africain et francophone, ainsi que des chefs d'entreprises et des cadres dirigeants.