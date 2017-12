Cote d'Ivoire: Monde agricole - Des jeunes agriculteurs s'imprègnent des réalités du secteur

Pour l'installation de ces jeunes, la plateforme de services Abobo-Anyama a reçu 38, 244 millions de F Cfa dans le cadre du C2D emploi-jeunes.

Trouver des partenaires à même de les aider à étendre leurs activités agropastorales, c'est l'objectif que visaient 79 jeunes (hommes et femmes) spécialisés pour la plupart, dans l'agriculture, l'élevage, la pêche en se rendant à la 4ème édition du Sara, le 23 novembre dernier.

Selon Droh Honorine, présidente du groupement Droh, entreprise agricole spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation du manioc, le Sara 2017 est une réelle opportunité de rencontres et d'échanges. « Nous sommes venus voir comment améliorer nos techniques de production et nous espérons que les rencontres que nous avons pu faire et les contacts nous permettront d'aller de l'avant dans ce que nous faisons en ce moment » a-t-elle souhaité.

A ce propos, Assié Kouamé Julien, coordonnateur de la plateforme des services Abobo-Anyama, initiateur de cette visite, s'est voulu rassurant : « On estime qu'en venant ici, ils pourront rencontrer des gens, soit des banquiers, soit des gens qui sont dans le secteur agroindustriel, qui ont plus de moyens, plus d'expériences et d'expertise et qui pourront les aider à faire l'extension de leur affaires » a-t-il laissé entendre. Avant d'indiquer que, pour l'installation de ces jeunes, la plateforme de services Abobo-Anyama a reçu 38, 244 millions de F Cfa dans le cadre du C2D emploi-jeunes. La plateforme de services faut-il le rappeler, est un dispositif ayant pour rôle d'accompagner les jeunes (18-40 ans) à établir leur parcours socioprofessionnel.