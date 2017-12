Tunisie: Plus de choix, plus de recettes

Pour lui, c'est une solution de durabilité et de rentabilité. L'exemple du Maroc s'avère édifiant, il mérite réflexion. Et M. Ben Azouz de se rétracter, reconnaissant à l'Etat son parcours initiatique dans la valorisation d'autres produits, en l'occurrence la thalassothérapie, le thermalisme, l'écotourisme, les croisières, de plaisance, culturel.

Quitte à laisser plusieurs postes d'emploi partir en vrille. Le secteur est-il, aujourd'hui, contraint de faire plus de choix, de diversifier ses produits ? Et ce n'est pas un luxe, du point de vue de la Fi2T. Mais, ajoute son président, une sorte d'adaptation à la demande nationale et mondiale.

Tourisme balnéaire, est-ce le début de la fin ? Soixante ans déjà, nos côtes se dégradent davantage, nos plages ont beaucoup perdu de leurs qualités et de leur propreté. De même, nos stations, jadis reconnues comme destinations privilégiées, se sont de facto retrouvées dans l'embarras du choix. Au lendemain de la révolution, où la grogne gagne hôtels et auxiliaires du métier (agences de voyages, guides, artisans), ce sont les professionnels qui en ont payé les frais.

