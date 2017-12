Tunisie: Pour une consommation responsable

Comment réduire les factures de consommation

Najet Hammami, chargée de l'information et de la communication au ministère des Affaires religieuses, nous a confirmé qu'il y a bel et bien un gaspillage d'eau et d'électricité dans plusieurs lieux de culte. Outre ce comportement non responsable, des gens peu scrupuleux n'hésitent pas à voler de l'électricité à partir de l'installation des mosquées. Certains cas ont été enregistrés par nos équipes de contrôle, confirme-t-elle.

Elle expose les causes de ce gaspillage au niveau de la consommation, parmi lesquelles figurent le non-respect des horaires d'ouverture et de fermeture des mosquées, la structure architecturale défavorisant l'économie de l'eau et de l'électricité, le comportement irresponsable de quelques (pas tous heureusement) responsables religieux. Certains fidèles n'hésitent pas à faire la sieste en été dans les mosquées pour profiter de la climatisation !

«On a déjà entamé une campagne de sensibilisation pour la rationalisation de la consommation d'eau et d'électricité à l'intérieur des mosquées, et on a commencé la distribution gratuite des ampoules à économie d'énergie en vue de réduire les factures de consommation», explique Najet Hammami. Elle ajoute que son ministère a invité les imams à sensibiliser les fidèles, durant leurs prêches, sur l'importance d'économiser l'eau et l'électricité. Des spots publicitaires sont programmés dans le cadre de cette campagne.

Un plan d'action et des campagnes de sensibilisation

Selon les statistiques fournies par le ministère des Affaires religieuses pour l'année 2017, le nombre des mosquées s'élève à 4.594 et 1.223 oratoires. La confusion qui a régné dans la plupart des lieux de culte après la révolution, et qui a été marquée par de graves dérapages, n'a fait qu'augmenter les dettes des mosquées envers la Steg et la Sonede.

Le ministre des Affaires religieuses a assuré dernièrement que toutes les mosquées sont sous le contrôle du ministère. Nous pensons toutefois qu'un grand pas doit être franchi au niveau du gaspillage de l'électricité et de l'énergie, causant ainsi des dettes qui absorbent une bonne partie du budget alloué. A noter que ce budget a été estimé à 105.305 millions de dinars (contre 99,8 MD l'année dernière) lors de sa discussion à l'ARP le 28 novembre 2018.

Le ministère des Affaires religieuses est conscient de ce problème qui a été accentué par l'augmentation du nombre des mosquées de façon non étudiée et disproportionnée avec le nombre d'habitants. Un plan d'action a été mis en place dans ce cadre visant à faire face à cette situation, et pallier les lacunes. Ce plan est axé sur plusieurs volets dont la sensibilisation des fidèles à l'intérieur des mosquées, la responsabilisation des cadres religieux, la rationalisation de la consommation, la construction des mosquées selon des normes à respecter en matière d'utilisation d'énergie.