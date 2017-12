Tunisie: Mehdi Bechaouech - «Des stades qui ne répondent pas aux standards

Autre question qui pose problème à ce niveau, elle a trait aux personnes en charge de l'organisation dans le stade. Généralement, ces personnes ne sont pas neutres et compliquent encore plus la tâche des agents de sécurité. Ils se comportent en supporters déchaînés en cas de déclenchement des incidents.

Les unités de sécurité n'interviennent que sur demande de l'arbitre ou l'inspecteur du match pour faire évacuer les intrus de la main courante.

Cependant, si l'arbitre décide d'appliquer à la lettre les règlements et refuse d'autoriser à un président de club l'accès à la main courante, les contestations ne se feront pas beaucoup attendre du côté des supporters, ce qui accroîtra encore plus les tensions et les risques que le match se déroule dans une ambiance très tendue.

En tant qu'unités de maintien de l'ordre, on est toujours appelé à assurer la sécurité de tout le monde, staff d'arbitrage, joueurs. Bref, tous ceux qui ont accès à la main courante, même les intrus lorsqu'ils sont autorisés à y être présents.

Tout est question d'infrastructure adéquate dans nos stades permettant une bonne gestion de la main courante .Seul, le stade olympique de Radès offre les standards requis en matière de sécurité, ainsi que le stade olympique d'El Menzah.

Avant de penser à assainir la main courante, il faudrait plutôt penser à assainir les relations entre les équipes. Si les présidents des deux équipes adverses se mettent l'un à côté de l'autre durant les matches, cela contribuerait inéluctablement à apaiser les tensions et éviter la violence dans nos stades.

Il faut penser peut-être à s'inspirer de l'expérience des stadiers à l'étranger qui aident à faire appliquer les règlements et assurent la sécurité des spectateurs. Certes, on ne peut le faire en l'état actuel des choses, mais il faut y penser un jour .

En attendant, il est très important d'appliquer la loi à l'encontre des contrevenants et leur interdire l'accès aux stades et c'est à la FTF et aux instances sportives concernées de se comporter plus fermement à l'égard des responsables des équipes qui refusent de respecter les règlements, conclut le porte-parole du Syndicat des agents de la direction générale des unités d'intervention.