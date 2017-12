Afrique du Sud: La course à la succession de Jacob Zuma s'annonce serrée

Et surtout parce que le vote se tient à bulletin secret. Les délégués bien qu'ils soient tenus de voter pour le choix de leurs fédérations ont le dernier mot une fois dans l'isoloir. Une porte ouverte au lobbying et aux achats de voix. Une pratique à laquelle l'ANC n'est pas étrangère, selon les analystes politiques.

Le parti au pouvoir doit élire son prochain leader dans dix jours. Une élection cruciale puisque celui qui prendra la tête de l'ANC succèdera probablement au président Jacob Zuma à la tête du pays lors de la prochaine présidentielle. Cyril Ramaphosa, le vice-président du pays, et Nkosazana Dlamini-Zuma, l'ex-présidente de la commission de l'Union africaine, sont les deux favoris. Et avec les votes des dernières fédérations provinciales de l'ANC, Cyril Ramaphosa prend de l'avance.

En Afrique du Sud, la course à la présidence de l'ANC de plus en plus serrée.

