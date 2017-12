Tunisie: «Ma responsabilité est grande»

interview

Et comment, j'avais à cœur de faire un grand match, surtout pour mon premier derby avec l'EST; nous sommes très contents d'avoir gagné. Ça fait du bien, on a bien procédé en dépit des absences. Nous étions bien en place avec de nombreuses solutions. L'essentiel pour nous était de gagner.

Quels sont vos sentiments après avoir remporté votre premier derby ?

Cette victoire nous fait du bien pour la suite. On savait qu'on en était capable en dépit de la multiplication des matches. Malgré quelques défaillances, je crois que nous avons fait une grosse performance collective. On a été solide et offensivement on a bien fini nos actions mais le manque de concentration face aux buts adverses nous a fait défaut.

Depuis quelque temps, vous êtes le gardien n°1 de l'EST, êtes-vous content de cette responsabilité ?

Ma responsabilité est devenue plus grande, je dois encore travailler. Le poste de gardien de but est ingrat. Quant le gardien fait une gaffe, on en parle et quand l'attaquant rate un but, on dit que c'est la malchance. Je suis bien concentré. Je saisis cette occasion pour remercier le staff, les joueurs et surtout le public «sang et or» qui ne cesse de m'encourager et de m'inciter à faire mieux. Avec nos supporters, j'ai retrouvé la confiance.

En dépit de la victoire, la manière a fait défaut. Qu'en pensez-vous?

Nous en sommes conscients. Ce qui est bien, c'est que nous avons un vrai état d'esprit pour gagner. Un grand bravo au groupe qui a fait face à un ensemble clubiste accrocheur. Certes, la manière va suivre prochainement. J'espère qu'on a fait plaisir à nos supporters.

Le Mondial approche à grand pas. Quelles sont vos ambitions?

Mes ambitions actuelles sont de remporter le titre, la coupe, retrouver la Ligue des champions et après je penserai à l'équipe de Tunisie. Certes, je rêve d'être en Russie pour le Mondial, mais avant cela, je dois confirmer ma place de titulaire à l'Espérance en travaillant davantage.