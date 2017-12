Tunisie: Le rêve d'Akouda, Chebika et Tebourba

- Ligue 3-Niveau 1 : CO Transports, La Palme sportive de Tozeur, CS Bembla, AS Sebikha, CS Redeyef, SC Moknine, AS Rejiche

On en vient maintenant aux surprises de cette ronde. L'AS Rjiche a fini par avoir raison du SC Ben Arous grâce à la loterie des penalties. Quant à l'US Chebika, il a réussi à battre l'ASK sur le score de 2-1. Du côté de Redeyef, le CSR a lui aussi surclassé le SAMB à la régulière, 2-0. Dans le même temps, Bembla, héros du tour, a ramené un précieux succès de Sidi-Bouzid. Bembla sait voyager et entend rééditer l'épopée de la saison passée où il n'a fini par être éliminé que par le Club Africain, spécialiste de l'épreuve.

