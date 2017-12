Congo-Kinshasa: La CENI reçoit des équipements informatiques pour accélérer le traitement des données

«Cet équipement informatique va permettre à nos agents des démembrements de travailler dans de bonnes conditions. Nous allons bien entendu utiliser trois vacations de travail. C'est-à-dire une équipe va travailler du matin à 14h. Une autre entrera de 15h à 22h. Et une autre travaillera de 22 h au matin. Ceci pour raccourcir le temps et nous permettre de traiter rapidement les données», s'est réjoui Corneille Nangaa.

La Commission électorale sud-coréenne et l'Association mondiale des commissions électorales (A-WEB) [Association of World Election Bodies en anglais] ont remis lundi 4 novembre à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de la RDC 103 ordinateurs fixes, 206 ordinateurs portables, 27 imprimantes multifonctions et 4 serveurs.

