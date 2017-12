Sénégal: Livre d'Alphonse Sagna sur les espèces de poissons - «Un outil de renforcement des capacités des acteurs»

De son côté, Alphonse Sagna, l'auteur du livre, pense que cet ouvrage va permettre surtout aux étudiants de mieux comprendre, de mieux connaitre et de mieux distinguer les espèces de poissons. Car, souligne-t-il, la plupart des gens ne connaissent pas la systématisation des espèces de poissons. A l'en croire, en parcourant presque toutes les plages du Sénégal, il est arrivé à comprendre et à maîtriser les différentes espèces.

Selon M. Goudiaby, dans un contexte mondial marqué par l'effondrement des stocks de poissons suite à leur surexploitation ou à la pêche Inn (non déclarée et non réglementée), ce livre apparait comme une solution qui facilitera non seulement la mise en œuvre des plans d'aménagements mais également beaucoup de mesures de gestion comme celles basées sur les tailles minimales de capture.

«Ce livre est un outil précieux de renforcement de capacité des acteurs évoluant dans le secteur de la pêche. Les pêcheurs ou les transformateurs ont besoin de connaitre les différentes appellations des espèces aussi bien en langue locale qu'en langue du commerce extérieur et en dénominations scientifiques. Parce que, quelque part, les produits exportés doivent être certifiés. Pour avoir un même entendement sur l'espèce, on a besoin d'avoir le nom scientifique de chaque espèce exportée», a-t-il laissé entendre.

Présidant hier, lundi 4 décembre, la cérémonie de dédicace du livre de Alphonse Sagna intitulé: «Espèces de poissons osseux marins et d'eaux saumâtres du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest», le directeur de la pêche, Mamadou Goudiaby, trouve que cet ouvrage est un outil précieux de renforcement des capacités des acteurs évoluant dans le secteur de la pêche.

