Sénégal: Célébration de la journée internationale du volontariat - Le comité national du volontariat à l'assaut de l'insalubrité de... Yoff

La commune de Yoff va abriter ce jour, mardi 5 décembre, les manifestations marquant la célébration de la journée internationale du volontariat. En conférence de presse hier, lundi 4 décembre, Papa Birama Thiam, coordonnateur du Comité national de coordination et de promotion du volontariat (Cncpv) a indiqué que sa structure va mettre à contribution cette célébration pour sensibiliser les populations de Yoff sur le changement climatique.

En prélude à la célébration de la journée internationale du volontariat prévue ce mardi 5 décembre, le coordonnateur du Comité national de coordination et de promotion du volontariat (Cncpv) a tenu hier, lundi 4 décembre une conférence de presse dans les locaux de la commune de Yoff. Lors de ce face-à-face avec les journalistes, en présence des membres du conseil municipal et des dignitaires Lébous, le coordonnateur du Cncpv a annoncé que la commune de Yoff est choisie pour abriter les activités marquant cette année la célébration de la journée internationale du volontariat. «Cette année, on a voulu innover en mobilisant tout le monde pour faire une action pratique qui puisse répondre à des besoins réels des populations. Nous faisons l'organisation de la journée de cette année dans le cadre d'un partenariat stratégique avec une collectivité territoriale et une association de développement communautaire, l'Apecsy», a annoncé Papa Birama Thiam, lors de rencontre avec des journalistes.

Poursuivant son propos, le coordonnateur du Cncpv a souligné au sujet du programme des activités qu'il est prévu, entre autres, le nettoiement du littoral, une journée de don de sang et un débat autour du rôle des volontaires dans la préservation de l'environnement. «Le Cncv est un cadre de réflexion et d'orientation stratégique sur les actions pratiques à engager dans la direction. Et, la question essentielle pour nous famille de volontaire c'est faire du volontariat une réponse pratique aux enjeux du développement économique social du Sénégal», a-t-il indiqué avant de préciser au sujet des actions du Cncpv. «Nous avons eu à travailler pour l'érection d'un corps de volontaires du troisième âge au Sénégal, lequel est sorti des flancs du Cncpv. Nous sommes en train de décliner un plan d'action pour que ces personnes puissent accompagner la jeunesse sénégalaise à contribuer au développement économique du pays».

Prenant la parole à son tour, Serigne Mbaye Diène, président de l'Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff (Apecsy) s'est dit honoré du choix par les responsables du Cncpv de la commune de Yoff et de son association dans le cadre de la célébration de la semaine internationale du volontariat de cette année.

Ainsi, promet-il de mobiliser toute la communauté yoffoise pour la réussite de cette manifestation qui, selon lui, va porter une grande mobilisation et une meilleure sensibilisation des populations sur la problématique du changement climatique et l'érosion côtière. «Notre village est durement affecté par l'érosion côtière, ensuite les populations utilisent de manière abusive la plage à travers le déversement des eaux usées.

Avec cette célébration, on va donc sensibiliser d'avantage les populations et mobiliser les autorités religieuses et coutumières afin que tout le monde s'engage dans la lutte contre l'érosion». Il faut souligner que le thème de cette édition est «Les volontaires : premiers à agir Ici Partout» alors que le sous-thème est «Rôle des volontaires face au changement climatique».