Sénégal: Menace sur l'installation des fils électriques du projet énergie de l'Omvg

Après le lancement des opérations d'accompagnement concédé une semaine auparavant, dans le but d'échanger sur les stratégies de communication et sensibilisation, la rencontre avec les autorités administratives de la région a ainsi été l'ultime phase précédant le démarrage effectif des opérations sur le terrain. Ces opérations de sensibilisation concernent, en effet, les populations établies sur l'axe Kaolack/Kédougou. Il s'agit de partager avec l'administration locale sur les modalités de mise en œuvre des opérations de sensibilisation des populations concernées. En ce sens que l'information est stratégique en cas d'espèce, l'objectif étant de toucher le maximum de populations, même si le projet fait de sorte qu'il y ait le minimum d'impactées (sur l'emprise). Il faillait aussi partager avec ces autorités administrative sur le début de cette campagne de sensibilisation et d'information.

Ce programme est en même temps déroulé par les services compétents des autres pays membres de l'Omvg notamment en Guinée (Conakry), en Guinée-Bissau et en Gambie. Après une ultime rencontre de travail avec le gouverneur de Kaolack, Al Assane Sall, la délégation du chef de mission et d'accompagnement du Projet Energie de l'Omvg pour la libération des emprises, Mouhamadou Mansour Diagne, s'est aussitôt rendu sur le terrain pour rencontrer les 1500 personnes soupçonnées d'être prochainement menacées par les travaux conjoints.

L'Organisation pour la mie en valeur du Fleuve Gambie (Omvg) et son partenaire Enda-Ecopop ont démarré hier, avec les administrations territoriales et autres élus des différentes collectivités du pays, la campagne de sensibilisation des populations qui risques d'être impactées prochainement par les travaux d'installation du corridor électrique prévu par le Projet Emergie de l'Omvg.

