Sénégal: Désordre lors du lancement du slogan Podor horizon 2019 - Amy Seck Gaye jette l'anathème sur les pro-Cheikh Oumar Hann

Convaincue que le ministre Abdoulaye Daouda Diallo est leur «avenir politique», elle a par conséquent lancé un appel à tous les militants du département de Podor. Amy Seck Gaye a invité les militants et autres responsables à se «ranger derrière le coordonnateur légitime de l'Apr à Podor, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo», qui est à la tête du département «par la grâce de Dieu», note-t-elle. Pour elle, le ministre des infrastructures est un «homme de confiance du président Macky Sall». Qui plus est, selon elle, «Abdoulaye Daouda Diallo aide tout le monde». Donc, elle est d'avis que la création de deux tendances n'en vaut pas la peine, dès lors que les deux leaders politiques ont tous la même vision, notamment celle de réélire le président Macky Sall dès le premier tour, en 2019.

Sur les raisons de ces actes d'indiscipline, notamment les bagarres, le bruit, le désordre total, etc, la chargée à la Vie politique de l'Apr au sein du Bureau communal de Podor trouve que deux raisons sont à pointer du doigt. Tout d'abord, elle pense qu'au vu de la formation rampante de «deux tendances dans le département», à savoir un camp proche du ministre Abdoulaye Daouda Diallo, et l'autre favorable au Directeur du Coud, Cheikh Oumar Hann, des mesures sécuritaires n'ont pas été prises. Pour elle, la sécurité n'était pas au rendez-vous et il fallait la renforcer. Ensuite, celle qui se définit comme «militante de la première heure à l'Apr» pointe un doigt accusateur sur les proches de Cheikh Oumar Hann. A son avis, «c'est l'autre tendance favorable à Cheikh Oumar Hann qui est à l'origine du désordre». Pour elle, ce sont ces derniers, une fois arrivés en voiture, qui ont «jeté des pierres à la foule et semé le désordre».

