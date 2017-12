Sénégal: Présidentielle 2019 - Le chef de l'Etat rassure les partenaires

« L'élection présidentielle ne devra pas être un facteur pour ralentir la croissance. Le Sénégal est un pays démocratique avec des élections bien avant l'indépendance (... ). C'est une fenêtre qui ne peut pas perturber la projection et la trajectoire définies. C'est cet esprit qu'il faut garder. Nous sommes une démocratie », a rappelé Macky Sall. Se félicitant de l'excellence des relations entre le gouvernement et ses partenaires, il souhaite leur pleine participation à la seconde phase du Pse.

L'assurance a été donnée hier par le chef de l'Etat. « Pour l'élection de 2019, nous allons demeurer serein et vigilant dans la qualité et l'efficacité de la gestion de la chose publique. Je veillerai à une utilisation optimale des ressources », a-t-il dit à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Il appelle tous les acteurs à une mobilisation exceptionnelle et que 2018 soit une année de confirmation de l'élan vers l'émergence.

